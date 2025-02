Când au fost prima oară temperaturi de vară în timpul iernii, în România

Acum 30 de ani – într-o zi de la finalul lui februarie 1995 – s-a petrecut un eveniment meteo excepțional în România, fiindcă era prima oară când temperaturile treceau de 25 ºC în timpul iernii. În sudul Dobrogei se întâmpla asta și erau depășite recorduri de căldură ce datau din iarna lui 1899.

+26 de grade la Medgidia în februarie

Pe 27 februarie 1995 au fost +26 C la Medgidia, +25 ºC la Călărași și +24,7 ºC la Fetești. La Constanța au fost +24,5 ºC, la Turnu Măgurele au fost +24,1 C iar la Iași, +21,4 ºC. Erau temperaturi cu 15 – 16 grade ºC mai mari decât ar fi fost normal. Minima acelei dimineți a fost de +7,7 ºC la Medgidia.

Zile de vară sunt numite de meteorologi cele în care maxima trece de 25 ºC, în timp ce zilele tropicale sunt cele în care se trece de 30 C. Caniculare sunt zilele cu maxime mai mari de 35 C. Decembrie, ianuarie și februarie sunt considerate luni de iarnă de către meteorologi, dar în ultimii ani au fost multe zile cu temperaturi primăvăratice. Despre recordurle din februarie puteți citi în caracterizarea publicată de ANM.

Luna februarie este (totuși) o lună de iarnă și nu au dispărut perioadele lungi de frig, așa cum s-a întâmplat și în 2025, când au fost mai multe zile cu minime de -20 C și a fost ger puternic și în sudul țării.

Însă tot mai des, în luna lui „Făurar”, circulația aerului cald din zona Mediteranei aduce vreme caldă de primăvară și în unii ani ploi la temperaturi de peste 10 ºC.

În ultimii ani nu au mai fost la Medgidia temperaturi apropiate de acel record de acum 30 de ani, cel mai cald fiind în februarie 2016, cu o maximă de +22,8 ºC.

Recordurile de la 1899 au rezistat aproape un secol

În februarie 1899, la Drobeta Turnu Severin au fost +24 C, la Craiova au fost +23,3 grade, iar la Strehaia, Târgoviște și Târgu Jiu au fost +23,5 grade.

Recordul de la Medgidia a fost egalat într-o zi de mijloc de februarie, 21 ani mai târziu, în localitatea Pătârlagele din județul Buzău: +26 C pe 16 februarie 2016.

Cea mai rece lună februarie la Medgidia a fost în 1985, cu o medie de temperatură de -7,7 C, iar cea mai caldă a fost anul trecut, cu o medie de +8,1 C. În ultimul deceniu februarie a fost extrem de caldă, iar media pe zece ani a fost de +3,8 C. În trei dintre ultimele zece luni februarie maxima a trecut de 20 C.

În 2025, februarie a fost foarte rece, cu o temperatură medie de sub -1 C la Medgidia. În cea mai rece noapte au fost sub -11 C.

Numele Medgidia vine de la sultanul otoman Abdul-Medjid, iar orașul era cunoscut mai ales pentru fabrica de ciment. Localitatea este menșionată la 1840 și a devenit oraș la 1968.

Medgidia a „bifat” și o temperatură de „Cuptor” în luna martie, cu un record de +31,2 C în martie 1952. Și în a treia lună din 2024 a fost super-cald: maximă de +28,1 C.

Sursa foto: Dreamstime.com