Când preia Marcel Ciolacu oficial șefia Consiliului Județean Buzău

Fostul premier și președinte al PSD Marcel Ciolacu își va prelua oficial mandatul de președinte al Consiliului Județean (CJ) Buzău vineri, de la ora 12:00, când va depune jurământul.

Marcel Ciolacu a câștigat în urma alegerilor locale parțiale din 7 decembrie funcția de președinte al CJ Buzău cu 51,97%, în fața candidatul AUR Ștefăniță-Alin Avrămuță (27%).

Marcel Ciolacu a avut proape 45.000 de voturi, cu 21.000 de voturi mai mult decât următorul clasat. Prezența la vot a fost una redusă – 24,18 % din numărul celor înscriși în listele electorale.

La depunerea jurământului va participa și actualul președinte al PSD, Sorin Grindeanu, conform unui anunț al partidului.

Depunerea jurământului va avea loc vineri de la ora 12:00 la Consiliul Județean Buzău, Bd. N. Bălcescu nr. 48, din municipiul Buzău. Ulterior, Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu vor susține declarații de presă.