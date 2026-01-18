Când scăpăm de valul de ger. Meteorologii anunță de când se îmblânzește vremea

Vremea va continua să fie extrem de rece, geroasă mai ales noaptea, cu temperaturi minime ce vor coborî sub -20 de grade, următoarele zile. Temperaturi mai blânde, chiar pozitive, sunt așteptate însă de la mijlocul săptămânii viitoare, a anunțat meteorologul ANM Mihai Timu.

Valul de frig extrem cuprinde toată țara, iar noi alerte cod galben de ger au fost emise de ANM până pe 20 ianuarie.

„Până spre mijlocul săptămânii viitoare vorbim de un val de frig, pentru că iată sunt mai mult de 2-3 zile cu temperaturi foarte scăzute atât ziua cât și noaptea. Din acest motiv au mai fost adăugate noi coduri galbene, pentru că astăzi rămânem cu temperaturi mult sub normal, cu 7-9 grade mai mici. Asta înseamnă temperaturi negative între -8 și -4 grade. Iar prin Transilvania, prin depresiuni sau nordul Moldovei puteam ajunge la maxime de -10 grade”, a anunțat meteorologul ANM Mihai Timu, la Antena 3.

Noaptea care urmează va fi geroasă în cea mai mare parte a țării, cu minime în general între -20 și -8 grade în toată țara, iar de luni seară gerul se extinde în toată țara.

„Și noaptea de luni spre marți va fi ger în toată țara, avem cod galben peste tot. Vor fi minime în general de -20 și -10 grade”, a explicat meteorologul ANM.

Potrivit acestuia, „o îmblânzire a temperaturilor este posibile după ziua de marți, mai degrabă miercuri și joi”.

„Vom simți o încălzire mai ales în zonele deluroase, montane, vor începe să apară și valorile pozitive peste zi, iar noaptea se mai îmblânzește sau gerul chiar dispare. Adică temperaturile nu vor mai scădea sub -10 grade, dar rămânem totuși cu temperaturi negative prin centrul, sudul și estul teritoriului”, a mai spus Mihai Timu.