Când se întorc Coiful de la Coțofenești și brățările dacice în România. Tezaurul, expus la Muzeul de Istorie

Coiful de la Coțofenești, după ce a fost recuperat, la 14 luni de la jaf Foto: Profimedia

Repatrierea Coifului de aur de la Coțofenești și a celor două brățări dacice recuperate în urma furtului de la Muzeul Drents din Olanda va avea loc săptămâna viitoare, anunță joi Guvernul.

Coiful de la Coțofenești și două dintre brățările de aur recuperate după jaful de la Muzeul Drents vor reveni în țară săptămâna viitoare, iar toate detaliile despre această operațiune de repatriere vor fi oferite de Ministerul Culturii, a anunțat joi Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, într-o conferință de presă.

Procesul de readucere în ţară va fi gestionat de un grup operativ interministerial, a precizat Dogioiu.

Tezaurul va fi expus timp de 10 zile la Muzeul Național de Istorie, începând cu 21 aprilie.

„Pentru prima dată de la revenirea lor în țară, coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice vor putea fi revăzute la Muzeul Național de Istorie a României, în cadrul unui eveniment organizat în data de 21 aprilie, la ora 19:30. Momentul va fi prezentat și prin intermediul presei, iar ulterior artefactele vor deveni accesibile publicului larg, atât la sediu, cât și în regiunile țării, prin intermediul unei campanii dedicate”, a transmis Ministerul Culturii, într-un comunicat.

„Reîntoarcerea acestor piese de patrimoniu este un moment de reparație simbolică. Dincolo de valoarea lor istorică și arheologică, ele poartă cu sine fragmente esențiale din trecutul nostru și din memoria culturală pe care avem datoria să o protejăm și să o transmitem mai departe”, a precizat Ministerul Culturii.

Furtul tezaurului Dacic de la Muzeul Drents

Coiful de la Coțofenești, datând din secolul al IV-lea î.Hr., și trei brățări dacice de aur au fost furate în 25 ianaurie 2025 din Muzeul Drents din Assen, Olanda.

Jaful a durat câteva minute. Hoții au folosit o explozie pentru a sparge un zid de beton al muzeului și a pătrunde în interior. În decurs de un minut, au spart geamul cu ciocanele, au luat obiectele de valoare şi au dispărut.

Coiful de la Coțofenești și două din brățările de aur au fost recuperate pe 2 aprilie, la 14 luni de la jaf. A treia brățară dacică este încă dispărută.

„Au fost găsite îngropate” și „au fost învelite în prosop”, spunea pentru HotNews fostul director de la Muzeul de Istorie al României, Ernest Oberländer-Târnoveanu, care a fost concediat după jaf.

În acest caz, trei bărbați, identificați drept Jan B. (21 de ani), Douglas Chesley W. (37 de ani) și Bernhard Z. (35 de ani), sunt arestați și urmăriți penal pentru furt și distrugerea bunurilor muzeului.

Parchetul din Olanda a cerut pedepse cu închisoarea de până la 66 de luni pentru cei trei suspecţi. Cea mai severă pedeapsă a fost cerută pentru Bernhard Z., care a refuzat o înţelegere cu procurorii. Ceilalţi doi suspecţi, Jan B. şi Douglas Chesley W., au ajuns la un acord cu Parchetul. Împotriva lor, procurorii au cerut o sentință mai uşoară, de 44 de luni de închisoare pentru fiecare.