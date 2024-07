Când și la ce oră înoată David Popovici, în semifinale, la 200 de metri, la JO de la Paris

De numele lui David Popovici se leagă multe dintre speranțele delegației României la medalii la JO 2024, iar sportivul în vârstă de 19 ani a debutat duminică în competiția de la Paris, cu o victorie în seriile probei de 200 m liber.

UPDATE 12.43. David Popovici s-a calificat în semifinale la 200 metri liber, cu timpul de un minut, 45 de secunde şi 65 de sutimi, cel mai bun din serii. Semifinalele se dispută duminică, de la ora 21.46, ora României.

Team România are la Paris 106 sportivi. În probele de înot, care se vor desfășura în incinta Paris Defense Arena, România va fi reprezentată de către trei sportivi: David Popovici (100 m liber, 200 m liber), Vlad Stancu (800 m liber, 1.500 m liber) și Rebecca Diaconescu (200 m liber).

Faptul că nu este considerat principalul favorit al probelor la care va lua parte (200 m liber și 100 m liber) nu-l deranjează pe David. Dimpotrivă, sportivul noastru precizând pentru World Aquatics că acest lucru îl motivează.

Înotătorul român spune că la JO de la Tokyo a mers pentru experiență (avea doar 16 ani), iar acum acum a ajuns în altă etapă.

Printre marii săi rivali de la această ediție a JO se numără Kyle Chalmers (Australia), Matt Richards (Marea Britanie), Maxime Grousset (Franţa) şi Alexy Jack (SUA), dar și Pan Zhanle (China), cel care deține recordul mondial la 100 m liber.

După un 2022 de senzație (a devenit campion mondial și european al probelor de 200 m liber și 100 m liber), pentru David a urmat un 2023 în care evoluțiile sale au fost departe de așteptări.

Sportivul a vorbit despre 2023 ca despre un an în care a avut de luptat cu faima în continuă creștere, dar și cu noi responsabilități din viața personală, cum ar fi examenul de Bacalaureat.

Acum problemele au trecut, iar David a reușit deja în 2024 să ajungă la un nivel foarte bun, dătător de speranțe pentru cucerirea de medalii la Paris.

Popovici a câștigat recent titlul european la Belgrad în probele sale favorite, cele de 200 m liber și 100 m liber.

Ahead of his bid to become Romania’s first-ever male Olympic swimming champion David Popovici gave me a fascinating insight into his journey.



The rise / fall & how banning social media but retaining his charity work led to redemption swims this year…https://t.co/nG40J2syPn pic.twitter.com/AhlIP2KH1t