„Candidații lui Șor” la alegerile prezidențiale din Moldova. „Eu cred că acest lucru nu a fost posibil fără acordul Moscovei”

Cel puțin trei candidați la alegerile prezidențiale din Republica Moldova ar putea fi sprijiniți pe ascuns și ilegal de pro-rusul Ilan Șor, potrivit informațiilor confirmate pentru HotNews de șeful Poliției, Viorel Cernăuțeanu. Numele celor trei nu au fost făcute publice de polițiști, dar unii analiști politici de la Chișinău spun că aceștia pot fi identificați după acțiunile pe care le fac în campania electorală.

La alegerile prezidențiale din Republica Moldova candidează 11 persoane. Analiștii de la Chișinău spun că printre aceștia se numără și candidați susținuți de oligarhul pro-rus Ilan Șor.

Fosta procuroare Victoria Furtună, de exemplu, și-a anunțat candidatura din Transnistria. „Eu cred că acest lucru nu a fost posibil fără acordul Moscovei”, spune analistul Ion Tăbârță.

Șeful Poliției din Moldova, Viorel Cernăuțeanu, a declarat pentru HotNews că pe numele a trei candidați la alegerile prezidențiale din 20 octombrie s-au deschis dosare penale pentru „coruperea alegătorilor” și „perturbarea procesului electoral”. Probele au fost documentate și transmise Comisiei Electorale Centrale, mai susține oficialul.

Deoarece numele acestor candidați fac parte dintr-o investigație în desfășurare, ele nu pot fi făcute publice, a mai precizat acesta.

Viorel Cernăuțeanu a mai explicat pentru HotNews că singura instituție care are competența de a exclude un candidat din cursa electorală este Comisia Electorală Centrală.

„În funcție de baza probatorie pe care o va primi, Comisia Electorală Centrală va decide dacă persoanele vizate de investigații vor fi sancționate cu excluderea sau alt tip de sancțiune.

Noi avem în vizor cel puțin trei candidați care sunt subiecți ai acțiunilor organizației criminale „Șor”, de cumpărare, de corupere a alegătorilor și perturbare a procesului electoral în interesul acestora”, a declarat Viorel Cernăuțeanu.

Reamintim că într-o altă investigație, anchetatorii au descoperit că nu mai puțin de 130.000 de moldoveni ar fi fost mituiți cu bani trimiși din Rusia să voteze un anumit candidat care le va fi comunicat ulterior pe Telegram, precum și să aleagă varianta „NU” la referendumul pentru integrarea europeană.

Ce spun analiști de la Chișinău despre „candidații lui Șor”

Pentru analiștii politici de la Chișinău, faptul că poliția investighează mai mulți candidați pentru legături ilegale cu Șor nu reprezintă o surpriză.

Expertul Ion Tăbârță crede că majoritatea candidaților sunt conectați într-un fel sau altul la Moscova, acolo unde s-a ascuns o vreme și Ilan Șor.

„Eu pot să vă spun, mai degrabă, care nu sunt candidații Moscovei. Cred că, cu siguranță, candidații Moscovei nu sunt doamna președinta Maia Sandu, domnul Octavian Țîcu (n.r. – istoric, fost ministru al Tineretului și Sportului) și poate, cel mai probabil – nu, domnul Andrei Năstase (n.r.- fost ministru de Interne în 2019, sub conducerea Maiei Sandu). Restul, toți sub o formă sau altă, nimeresc sub incidența de a fi „oamenii Moscovei”, spune analistul politic.

Ion Tăbârță o dă ca exemplu pe candidata Victoria Furtună, fostă procuroare anticorupție, care și-a lansat candidatura în Transnistria, cu un mesaj în care spunea că Maia Sandu vrea să aducă războiul în Republica Moldova.

„Eu cred că acest lucru nu a fost posibil fără acordul Moscovei. Noi cunoaștem că spațiul informațional al regiunii transnistrene este atât de închis, încât nu permite venirea mesajelor politice, cu atât mai mult electorale, venite de la Chișinău”, a declarat Ion Tabârță.

Un alt analist de la Chișinău, Andrei Curăraru, a vorbit despre alți doi candidați despre care s-a documentat în legătură cu acțiunile lor din campanie și care ar corespunde profilului „candidații lui Șor”. „Cred că nu sunt mai mulți pentru a avea cu cine să fie înlocuit cel scos din cursa electorală”.

Ținând în secret lista întreagă de candidați, Ilan Șor își dă opțiuni mai largi. Am văzut o schemă similară, aplicată în Orhei, atunci când o candidată absolut necunoscută peste o noapte a devenit primar al localității.

Înțelegem că există un aranjament informal dintre partidele lui Șor și Vasile Tarlev (candidat din partea „Partidului pentru Viitorul Moldovei”, fostul prim-ministru – n.r.. Am mai văzut că activiștii lui Șor au organizat ședințe în nordul Republicii Moldova pentru Irina Vlah (candidat independent, fosta bașcana a Găgăuziei – n.r.). Există semne că acești doi candidați ar putea fi printre cei favorizați de Ilan Șor, dar lista ar putea să continuă”, a declarat Andrei Curăraru.

Ca o precizare importantă, toți candidații nominalizați de cei doi experți citați au negat în această campanie electorală că ar avea vreo legătură ascunsă cu pro-rusul Ilan Șor sau cu Moscova.

Ilan Șor a fost condamnat în lipsă la 15 ani de închisoare pentru participarea la furtul a unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc. De asemenea, partidul acestuia, „Șor”, a fost declarat neconstituțional de Curtea Constituțională.