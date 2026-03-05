Carburanții s-au scumpit din nou joi dimineață. Cât costă acum benzina și motorina

Carburanții s-au scumpit din nou joi dimineață, cu 9 bani pe litru, după ce, cu o zi înainte, prețurile în benzinării crescuseră cu 15 bani, potrivit aplicației Monitorul Prețurilor Carburanților, analizată de HotNews.

În benzinăriile din București, cel mai ieftin sortiment de benzină costă 8,20 lei la Petrom, 8,21 lei la Lukoil și 8,28 lei în stațiile OMV. Benzina premium a trecut de bariera de 9 lei și se comercializează la 9,02 lei pe litru în benzinăriile OMV.

Motorina este și mai scumpă. Sortimentul standard costă 8,51 lei la Petrom și 8,58 lei la OMV, iar dieselul premium ajunge la 9,14 lei pe litru.

Prețurile diferă de la un lanț de benzinării la altul, dar și de la o stație la alta din cadrul aceleiași companii, în funcție de costurile de operare ale fiecăreia.

În România, la pompă, 50-55% din prețul final sunt taxe colectate de către stat, adică acciza și TVA.

Specialiștii se așteaptă ca prețurile în benzinării să ajungă la 10 lei pe litru, dacă se va prelungi războiul din Iran, iar prețul petrolului continuă să crească.

Guvernul analizează posibilitatea reducerii accizelor

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a admis marți că există riscul să ajungem în acest scenariu, deși, cu o zi înainte, spusese că aceste estimări sunt „minciuni sfruntate”.

El a anunțat că Guvernul ia în calcul o eventuală reducere a taxelor la carburanți, pentru a evita ca prețurile să ajungă la 10 lei pe litru.

„Facem tot ce trebuie pentru a nu ajunge acolo. Luăm în calcul modul în care vom putea să temperăm această creștere inclusiv din zona de reașezare, pe o anumită diferență, pe o perioadă limitată de timp a zonelor fiscale, inclusiv accize. Sunt scenarii de lucru pe care acum le lucrăm”, a spus ministrul Energiei, la Antena 3 CNN.

El a susținut că în România sunt totuși creșteri mai mici decât în alte state europene.

Cozi în benzinăriile din mai multe state europene

În mai multe țări europene, precum Germania, Grecia, Franța și Marea Britanie, șoferii au format cozi în benzinării pentru a se asigura că se aprovizionează înainte ca prețurile să crească și mai mult, după cum relatează publicațiile locale.

Miercuri, Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) a transmis o solicitare Guvernului pentru a reduce la jumătate accizele la motorină și benzină. Aceasta „pentru evitarea unei crize economice fără precedent, în contextul amenințării de pe piața internațională a carburanților care ar putea avea un impact devastator asupra României”.