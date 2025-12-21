Sari direct la conținut
b365.ro

Care a fost, totuși, primul club de fotbal din București. Prima minge de „foot-ball” a ajuns în oraș din Elveția, acum 120 de ani

  • Redacția HotNews
HotNews.ro
Care a fost, totuși, primul club de fotbal din București. Prima minge de „foot-ball” a ajuns în oraș din Elveția, acum 120 de ani
Minge veche de fotbal. Foto: Katsiaryna Hurava | Dreamstime.com

Înainte de Venus sau Rapid și cu mult înainte de Dinamo sau Steaua, pe terenurile de fotbal ale Capitalei se disputau, mai timid, primele derby-uri locale, în campionate restrânse și cu reguli diferite de cele de azi. 

Desigur, întrebarea esențială a pasionaților este ușor de dibuit:  care a fost primul club de fotbal din București? Forma e trecătoare, azi ești bun, mâine nu prea, dar unul singur e primul.

Citește, pe B365.ro,  povestea Olympia București, deschizătoarea de drumuri. care a dat start sutelor de derby-uri și meciuri încrâncenate care s-au desfășurat de-a lungul anilor în Capitală, și care a dispărut de pe prima scenă când au venit comuniștii la putere.

Foto: Katsiaryna Hurava | Dreamstime.com

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro