Care a fost, totuși, primul club de fotbal din București. Prima minge de „foot-ball” a ajuns în oraș din Elveția, acum 120 de ani

Înainte de Venus sau Rapid și cu mult înainte de Dinamo sau Steaua, pe terenurile de fotbal ale Capitalei se disputau, mai timid, primele derby-uri locale, în campionate restrânse și cu reguli diferite de cele de azi.

Desigur, întrebarea esențială a pasionaților este ușor de dibuit: care a fost primul club de fotbal din București? Forma e trecătoare, azi ești bun, mâine nu prea, dar unul singur e primul.

Citește, pe B365.ro, povestea Olympia București, deschizătoarea de drumuri. care a dat start sutelor de derby-uri și meciuri încrâncenate care s-au desfășurat de-a lungul anilor în Capitală, și care a dispărut de pe prima scenă când au venit comuniștii la putere.

Foto: Katsiaryna Hurava | Dreamstime.com