Care este motivul căderii serviciilor Revolut

Mai multe servicii Google Cloud au înregistrat marți întreruperi în regiunea londoneză a companiei, potrivit paginii de stare a serviciilor, chiar în timp ce banca digitală britanică Revolut a semnalat, la rândul său, o întrerupere a serviciilor.

O persoană familiarizată cu situația a declarat pentru Reuters că întreruperea serviciilor Revolut are legătură cu întreruperea serviciilor Google Cloud.

Pagina de status a Revolut arata inclusiv la ora publicării acestui articol lista serviciilor sale din România care sunt indisponibile, inclusiv plățile cu cardul și retragerile de la bancomate.

„În prezent, ne confruntăm cu o întrerupere a serviciului care afectează mai multe servicii. Putem confirma că banii și datele tuturor clienților noștri sunt în siguranță”, a declarat Revolut pe X.

Probleme la un centru major de date din Londra

Google a declarat că echipa sa de ingineri investighează problema, care a afectat centrul de date europe-west2 din Londra.

Pagina de status a Google Cloud a transmis că „ne confruntăm cu o problemă care afectează mai multe servicii din zona europe-west2, începând de luni, 19 octombrie 2026, ora 23:08 PDT. (marți, ora 09:08 în România)”

„Echipa noastră tehnică continuă să investigheze problema. (…) Ne cerem scuze tuturor celor afectați de această întrerupere”, se adaugă în mesaj.

„europe-west-2-b” este una dintre cele trei zone de disponibilitate locale din regiunea Londrei, menite să asigure protecție împotriva defecțiunilor hardware sau a întreruperilor la nivel regional, notează site-ul britanic de știri tehnologice The Register.

Pagina DownDetector arată că sute de britanici au raportat probleme cu serviciile Google și Google Cloud.

Alphabet Google nu a răspuns imediat la solicitarea Reuters de a oferi detalii suplimentare.

Probleme și la alte bănci și servicii

Separat, filiala ING Germania a declarat că au existat probleme la conectarea la serviciile bancare online și la aplicația sa bancară din cauza unei probleme tehnice.

Potrivit Down Detector, sunt afectați și clienți ai ai altor bănci și diverse servicii, precum Lloyds Bank, HSBC, Poșta Regală, Rightmove, DPD, BT, Cloudflare sau Screwfix.

Aplicația Revolut are probleme marți dimineață în mai multe țări, printre care și România, unde are aproximativ 5 milioane de clienți.

„Putem confirma că banii și datele tuturor clienților noștri sunt în siguranță”, a transmis banca digitală.