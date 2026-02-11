Care sunt cele mai frecvente fraude din crypto și cum le eviți?

În lumea de astăzi, criptomonedele reprezintă un activ extrem de valoros pentru infractori. Acestea sunt lichide, ușor de transferat și, odată efectuată o tranzacție, este aproape imposibil să o anulezi, arată specialiștii de la Binance Academy. Ca urmare, o mulțime de înșelătorii, atât cele clasice, vechi de decenii, cât și cele specifice criptomonedelor, au invadat spațiul digital.

Dar care sunt cele mai comune fraude din lumea crypto și cum le poți evita?

Care sunt cele mai comune fraude în crypto?

1.Giveaway-urile false pe social media

Pare că toată lumea este generoasă pe platforme precum Twitter (acum X) sau Facebook. Dacă verifici răspunsurile la un post cu multă interacțiune, vei vedea adesea că o companie crypto favorită sau un influencer anunță un giveaway: trimite-le 1 BNB, BTC sau ETH și îți vor returna de 10 ori mai mult! Sună prea bine ca să fie adevărat? Exact, pentru că nu este! Aceasta este o regulă simplă de urmat pentru multe scam-uri.

Articol susținut de Binance Academy