Care sunt procedurile de înaltă precizie accesibile pentru copiii cu afecțiuni cardiace? Află totul despre centrul de chirurgie cardiovasculară pediatrică ACIBADEM 

Nimic nu este mai devastator pentru un părinte decât să afle că inima micuțului său va suferi o intervenție chirurgicală delicată. În aceste momente critice, întreaga familie are nevoie de sprijin și de informații clare pentru a ști la ce să se aştepte înainte, în timp şi după procedura chirurgicală. Chirurgia cardiovasculară pediatrică este unul dintre cele mai complexe domenii ale medicinei – iar noi suntem aici, gata să asigurăm cea mai bună îngrijire posibilă pentru cei mai vulnerabili pacienți: copiii.

Astăzi explorăm bolile cardiace pe înțelesul tuturor și resursele pe care le folosim pentru a salva viața copiilor cu afecțiuni cardiace: tratamente de top și tehnologie sofisticată, o echipă de cardiologi de talie mondială, pregătiți pentru a lucra cu copiii, și servicii pentru pacienții internaționali.

Pentru a vorbi de serviciile de chirurgie cardiovasculară pentru copii de la ACIBADEM, trebuie mai întâi să înțelegem cât de frecvente sunt afecţiunile cardiace la copii în ţara noastră. Deși nu există o statistică precisă, anual, în România, se nasc peste 1.000 copii cu afecțiuni cardiace congenitale. Din păcate, doar jumătate dintre ei primesc în România procedurile chirurgicale de care au nevoie pentru a supraviețui. Cu toate acestea, majoritatea malformaţiilor cardiovasculare pot fi vindecate cu succes, dacă intervenţia chirurgicală se face la timp, mai exact în primul an de viaţă al copilului. După aceea, corecţia definitivă este greu sau chiar imposibil de realizat și aproape 90% dintre micuții afectați își pierd șansa să supraviețuiască.

Dar nu ne resemnăm!

La Centrul de Cardiologie pentru Copii ACIBADEM, luptăm pentru inima fiecărui copil. De peste 30 de ani tratăm malformațiile congenitale și tulburările cardiace dobândite la copii, oferind diagnostic și tratament de ultimă generație pentru întregul spectru de afecțiuni cardiace pediatrice, chiar și pentru cele mai grave sau complexe cazuri. Cu cele mai bune rezultate posibile, desigur. Datorită echipamentelor medicale avansate putem să diagnosticăm rapid și precis afecțiuni medicale complexe și, spre bucuria noastră și a părinților, să le tratăm cu rate de succes de peste 95%.

Bineînțeles că acest lucru nu ar fi posibil fără echipele multidisciplinare de îngrijire cardiacă pediatrică din unitățile specializate de la spitalele noastre. Formate din medici cu experiență în cardiologie pediatrică, chirurgie cardiovasculară pediatrică, anestezie și terapie intensivă, imagistică și radiologie cardiacă, neonatologie și recuperare, asistență socială și psihologie, precum și din asistente medicale special pregătite pentru sălile de operație, terapie intensivă și munca cu pacienții, aceste echipe sunt mereu în contact cu celelalte departamente din spital pentru a asigura accesul rapid la orice specialist de care ar putea fi nevoie. Și totul sub același acoperiș.

Să recunoaștem semnele afecțiunilor cardiace la copii

Inima fiecărui copil are un ritm cardiac individual, dar uneori, acest ritm poate fi perturbat de o afecțiune numită boală cardiacă congenitală. Această perturbare apare încă din timpul formării embrionare a inimii și poate afecta modul în care sângele circulă prin organism.

Deși sună alarmant, este important de reținut că diagnosticarea precoce și tratamentul adecvat pot oferi șanse mari de recuperare completă pentru copiii cu boli cardiace congenitale. De aceea, este esențial ca părinții să fie atenți la semnele subtile care pot indica o problemă cu inima micuțului lor.

Iată câteva dintre cele mai frecvente semnale:

O ușoară colorare albastră (cianoză) a buzelor, limbii și pielii din jurul gurii sau sub unghii.

Respirație rapidă sau dificultăți de respirație, mai ales în timpul hrănirii sau la efort fizic.

Infecții respiratorii frecvente (pneumonie, bronșită).

Oboseală rapidă la alăptare sau lipsa interesului pentru supt.

Creștere în greutate mai lentă decât cea normală.

Oboseală frecventă și lipsă de energie.

Însă nu toți copiii cu boli cardiace congenitale prezintă toate aceste simptome. Uneori, problemele cardiace mai ușoare pot fi asimptomatice în primii ani de viață. La copiii mai mari, semnele și simptomele pot include:

Palpitații (inima bate neregulat sau prea repede).

Dificultăți de respirație, mai ales la efort fizic.

Oboseală rapidă.

Dureri în piept.

Amețeli sau leșinuri în timpul exercițiilor fizice.

Totodată, 30% din copiii cu boli cardiace congenitale au nevoie de intervenție în prima lună de viață. V-ați întrebat vreodată care este rata de succes? Vă oferim detalii mai departe. Dar mai întâi, haideți să explorăm abordările minim invazive de la ACIBADEM.

3 tipuri de operații pe inimă pe înțelesul tuturor

Chirurgia cardiacă la copii este foarte diferită de cea aplicată adulților. De ce? Ei bine, inima unui copil este mai mică, mai fragilă și are nevoie de o abordare specială din partea chirurgilor cardiaci pediatri. La Centrul de Cardiologie pentru Copii ACIBADEM, realizăm cu succes toate tipurile de operații cardiace pediatrice, de la intervenții chirurgicale simple și chirurgie cardiacă minim invazivă la operații cardiace complexe, chiar și re-operații.

Tipuri principale de operații cardiace:

Operația pe cord deschis

Imaginează-ți că inima este o mașinărie complexă care își are locul adânc în piept. Când are nevoie de reparații, intervine chirurgul. Deoarece inima nu poate sta o clipă fără să pompeze sânge, în timpul operației se folosește un aparat special care preia temporar rolul inimii și al plămânilor. Astfel, organismul primește tot oxigenul și nutrienții de care are nevoie, chiar și în timp ce inima este operată.

Operația cardiacă închisă

Există și o altă modalitate de a repara inima: chirurgul face o incizie în piept, dar nu oprește inima. Prin această intervenție, pot fi rezolvate anumite probleme cardiace fără a fi nevoie de aparatul special din operația pe cord deschis.

Operația cardiacă minim invazivă

Această abordare chirurgicală este mai puțin invazivă. Chirurgul face doar mici tăieturi în piept și folosește instrumente speciale și o cameră video minusculă. Avantajele? Numeroase: mai puțină durere, cicatrici mai mici și recuperare mai rapidă. La copiii cu o cutie toracică mai mare, chiar și unii roboți pot ajuta la operația inimii!

Tratamentul bolilor cardiace congenitale la ACIBADEM

Vă interesează șansele de succes ale tratamentului pentru bolile cardiace congenitale la copii? Aflați că cei mai mici pacienți ai noștri cu boli cardiace congenitale rare și comune pot duce o viață lungă și sănătoasă! La ACIBADEM, abordăm individual fiecare caz și oferind o gamă completă de opțiuni de tratament adaptate tipului și severității defectului cardiac.

Iată doar 5 exemple de tratamente specifice pentru afecțiunile cardiace congenitale comune:

Închiderea percutană a ductului arterial persistent (PDA) : Această procedură minim invazivă se realizează prin introducerea unui cateter în inimă pentru a închide PDA, o conexiune anormală între aortă și artera pulmonară.

: Această procedură minim invazivă se realizează prin introducerea unui cateter în inimă pentru a închide PDA, o conexiune anormală între aortă și artera pulmonară. Cateterismul atrial septal (ASD) : Un dispozitiv special este introdus prin cateter pentru a închide un ASD, o gaură în peretele dintre atriile inimii.

: Un dispozitiv special este introdus prin cateter pentru a închide un ASD, o gaură în peretele dintre atriile inimii. Repararea chirurgicală a defectului septal ventricular (DSV): DSV este o gaură în peretele dintre ventriculele inimii. Chirurgia corectează defectul prin sutura sau plasture.

DSV este o gaură în peretele dintre ventriculele inimii. Chirurgia corectează defectul prin sutura sau plasture. Valvuloplastia aortică : Această procedură lărgește valva aortică îngustată, îmbunătățind fluxul sanguin din ventriculul stâng. Se poate realiza prin cateterism sau intervenție chirurgicală deschisă.

: Această procedură lărgește valva aortică îngustată, îmbunătățind fluxul sanguin din ventriculul stâng. Se poate realiza prin cateterism sau intervenție chirurgicală deschisă. Operația Fontan: Această procedură complexă redirecționează fluxul sanguin pentru a ocoli plămânii la copiii cu defecte cardiace complexe care nu pot fi reparate complet.

Cum putem ajuta copiii cu boli cardiace congenitale?

Echipele de îngrijire cardiacă pediatrică de la ACIBADEM tratează peste 600 de pacienți în fiecare an, cu rate de succes de 95%, oferind abordări minim invazive care reduc disconfortul și timpul de recuperare. Experiența lor le permite să trateze cele mai complexe boli cardiace congenitale și poți apela la centrele noastre cu încredere pentru:

Cardiologi pediatri experimentați și o echipă multidisciplinară de profesioniști cu o vastă experiență în diagnosticarea și tratarea cu succes a celor mai complexe afecțiuni cardiace congenitale.

Acces la cele mai noi tehnologii și tehnici medicale din domeniul cardiologiei pediatrice

Diagnosticare rapidă și precisă a afecțiunilor complexe cu echipamente medicale avansate

Abordări minim invazive care reduc durerea, perioada de recuperare și șederea în spital

Metoda inovatoare a cateterismului cardiac pentru tratarea afecțiunilor cardiace la copii mici, inclusiv bebeluși imediat după naștere, și eliminarea operației tradiționale

Crearea unui mediu sigur și prietenos pentru copii, făcând experiența tratamentului cât mai plăcută și mai puțin stresantă posibil

Suport complet pentru pacienții internaționali, de la programări medicale și cazare până la transferuri și servicii de interpretariat disponibile 24/7

Posibilitatea de a obține o a doua opinie de la experți renumiți în domeniul cardiologiei pediatrice.

Vrei să luați legătura cu specialiștii noștri în chirurgie cardiovasculară pediatrică? Nu ezitați să ne contactați pentru a face o programare.

