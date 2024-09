Carnagiu pe frontul din Donbas. Brigadă ucraineană, decimată de armata rusă: „Este incredibil! Cât timp pot continua așa?”

Președintele rus Vladimir Putin aruncă în luptă trupe numeroase pentru a cuceri Pokvrovsk, orașul considerat strategic pentru Ucraina, prin care Kievul reușește să mențină controlul în regiunea Donețk din Donbas. Ambele tabere suferă pierderi majore de personal, însă Moscova are mai multe resurse pentru a-și suplimenta forțele în zona râvnită de liderul de la Kremlin, scriu Financial Times (FT), The Independent și ediția în limba rusă a publicației The Moscow Times.

Armata ucraineană pierde treptat teren în apropiere de Pokrovsk, care servește drept centru major de aprovizionare pentru grupul său de forțe din Donbas. Trupele ruse mențin atât o superioritate numerică, cât și o putere de foc copleșitoare, comandamentul reușind să îi înlocuiască rapid pe militarii morți sau răniți cu și mai mulți soldați, angajați pe bază de contract.

În ultima vreme au avut loc lupte „foarte intense” în zona Pokrovsk, a declarat, pentru FT, Yuri, comandantul unei unități din cadrul Brigăzii 68 Separate Jaeger, care a apărat, dar a fost nevoită să se retragă, cu pierderi mari din Novogrodovka, un oraș din districtul Pokrovsky din regiunea Donețk.

„Avem pierderi grele, mai multe decât înainte”, a spus el, adăugând că unitatea sa a fost complet distrusă, iar soldații care au reușit să supraviețuiască fiind redistribuiți altor unități.

Trupele ruse, potrivit lui Yuri și altor comandanți ucraineni de pe linia frontului, au suferit pierderi și mai mari, sute de soldați murind în fiecare zi, dar alții noi vin să le ia locul.

„Este incredibil”, a spus Yuri. „Cât timp pot (rușii, n.r.) continua așa?”, s-a întrebat acest comandant ucrainean.

Aparent, deocamdată pot: autoritățile federale și regionale din Rusia măresc continuu sumele de bani oferite pentru încheierea unui contract cu Ministerul Apărării. Pe de o parte, acest lucru indică o lipsă de oameni dispuși să meargă pe front, să moară acolo sau să ucidă. Pe de altă parte, este încă posibil să fie astupate „găurile” de pe linia frontului chiar și cu o astfel de amploare a pierderilor: judecând după datele privind cheltuielile bugetului federal, numărul de soldați contractuali în prima jumătate a anului 2024 a fost de 166.200, comparativ cu 26.700 în aceeași perioadă din 2023.

„Pokrovsk va fi ca Bahmutul”. Orașul riscă să cadă în mâna rușilor în 2-3 luni

Potrivit comandanților a cinci unități ucrainene, superioritatea armatei ruse în ceea ce privește numărul efectivelor militare ar putea ajunge la 8 la 1 (comparativ cu armata ucraineană, pe frontul de la Pokrovsk), iar în ceea ce privește puterea artileriei – 10 la 1 sau chiar mai mult.

Prin urmare, comandantul unității de drone de recunoaștere din cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei crede că în aproximativ 2-3 luni orașul Pokrovsk se va confrunta cu „distrugerea completă și posibila ocupare”.

„Dacă gândești rațional, Pokrovsk va fi ca Bahmutul”, a declarat acest comandant pentru FT, amintind de orașul pe care grupul rus de mercenari Wagner l-a capturat în 2023, distrugându-l efectiv.

Armata rusă a învățat tactici mai eficiente de la mercenarii grupului paramilitar Wagner, pe care le folosește acum în apropiere de Pokrovsk, spun soldații ucraineni care țin linia de demarcație. În special, de la mijlocul verii, rușii atacă cu grupuri mai mici de forțe, mai mobile, în mai multe direcții deodată, ceea ce le face mai greu de eliminat, și au evitat să efectueze atacuri pe scară largă cu tancuri și vehicule blindate.

Vladimir „Putin a distrus Wagner, dar i-a luat pe cei mai eficienți” luptători din cadrul grupării, a declarat Mikhail Temper, comandant de baterie al batalionului 21 din cadrul Brigăzii Prezidențiale Separate.

„Noi plătim prețul pentru Kursk”

Trupele ruse au ajuns în prezent la aproximativ 8 kilometri de Pokrovsk.

În ciuda întăririlor recente, apărătorii ucraineni orașului spun că sunt forțați să se retragă, inclusiv pentru că o parte din trupele lor au fost trimise să participe la incursiunea militară din regiunea rusă Kursk, care a început pe 6 august.

„Kursk a fost o idee bună, a arătat că Rusia este mai slabă decât credeau mulți. Dar noi plătim prețul pentru asta (cu pământul nostru)”, a mărturisit un comandant de infanterie.

Dacă orașul-cheie Pokrovsk cade, atunci armata rusă din regiune se va afla într-o poziție strategică mai avantajoasă: localitățile Konstantinovka și Druzhkovka, precum și orașele mai mari Slaviansk și Kramatorsk, vor ajunge în raza de atac a forțelor Moscovei.

Pe măsură ce războiul din Ucraina continuă, punctele slabe ale ucrainenilor de pe linia frontului estic au ajuns în centrul luptelor majore, notează și France24. După ce forțele ruse și-au intensificat atacurile pentru a se apropia de orașul Pokrovsk, care a fost un centru logistic-cheie situat departe de front și crucial pentru aprovizionarea trupelor ucrainene și a orașelor din est, în prezent aprovizionarea cu apă, electricitate și gaz a fost întreruptă, iar majoritatea locuitorilor fug cât încă mai pot.

