Casa Albă a propus miercuri noi taxe vamale pentru 14 parteneri comerciali majori ai Statelor Unite, inclusiv pentru Uniunea Europeană, cu scopul declarat de a combate ceea ce administrația Trump numește „supracapacitatea industrială structurală” a statelor în cauză, cele mai ridicate taxe urmând să vizeze China, transmite Reuters.

Biroul Reprezentantului Comercial al SUA (USTR) a anunțat aceste taxe după finalizarea unei investigații de opt luni privind presupuse practici comerciale neloiale ale unui număr de 16 parteneri comerciali, printre care se numără aliați apropiați precum Japonia, Uniunea Europeană și Coreea de Sud.

USTR nu a propus deocamdată impunerea unor taxe vamale asupra bunurilor provenite din Mexic și Norvegia.

Partenerii comerciali ai SUA vizați de noile taxe vamale

Un oficial american de rang înalt a declarat că au fost propuse taxe vamale pentru produsele provenite din China, Bangladesh, Cambodgia, Uniunea Europeană, India, Indonezia, Japonia, Coreea de Sud, Malaysia, Singapore, Elveția, Taiwan, Thailanda și Vietnam. Ratele specifice urmau să fie publicate miercuri într-un anunț al Registrului Federal al SUA.

Oficialul a afirmat că Washingtonul a concluzionat că fiecare dintre acești parteneri comerciali „creează, menține sau contribuie la supracapacitatea structurală și la producția excesivă din sectoarele industriale, prin diverse acțiuni, politici și practici pe care le considerăm nerezonabile și care împovărează sau restricționează comerțul Statelor Unite”.

USTR definește supracapacitatea structurală drept situațiile în care țările „promovează producția și capacitățile industriale fără a ține cont de realitățile cererii și de principiile pieței”.

Potrivit Washingtonului, acest lucru se realizează inclusiv prin intermediul politicilor industriale, al subvențiilor și al utilizării componentelor importate din economii care nu funcționează pe baza principiilor pieței.

Cum vrea Casa Albă să aplice noile taxe vamale pentru China

China ar urma să suporte cele mai ridicate taxe vamale dintre cei 14 parteneri comerciali, întrucât taxele propuse de 20% pentru supracapacitatea industrială aplicate produselor chinezești s-ar adăuga cotei de aproximativ 25% impuse în timpul primului mandat al președintelui Donald Trump.

Cu toate acestea, noile taxe propuse nu s-ar cumula cu cele de 10% sau 12,5% pe care administrația le-a impus în iulie unui grup mai larg, format din 60 de parteneri comerciali, în urma unor acuzații privind aplicarea permisivă a legislației împotriva muncii forțate.

Taxele respective, împreună cu cele noi propuse acum pentru supracapacitate industrială, sunt considerate pe scară largă o încercare a administrației Trump de a reconstrui sistemul global de tarife care a fost anulat în mare parte de Curtea Supremă a Statelor Unite în luna februarie.

Oficialul american a declarat că noile taxe nu vor depăși limitele prevăzute în acordurile comerciale negociate de administrația Trump. Printre acestea se numără plafonul de 20% stabilit pentru China în timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump, în baza unui armistițiu comercial cu Beijingul încheiat în urmă cu un an, care urmează să expire pe 10 ianuarie.

Noile taxe nu s-ar aplica importurilor chinezești în valoare de aproximativ 30 de miliarde de dolari, pentru care Statele Unite iau în considerare reduceri tarifare în cadrul unui proces bilateral denumit „Consiliul Comercial” (Board of Trade). Washingtonul nu se așteaptă ca Beijingul să riposteze la noile taxe impuse pentru supracapacitatea industrială.

„Știm că nu le plac aceste măsuri, dar noi căutăm stabilitatea în relația cu chinezii. China caută stabilitate în relația cu noi”, a declarat oficialul.

Acesta a adăugat că întâlnirea de săptămâna trecută dintre Trump și președintele chinez Xi Jinping a fost „cu adevărat foarte bună” și că în ultimele zile s-au înregistrat progrese în ceea ce privește aprovizionarea cu minerale din pământuri rare din China.

Xi Jinping și Donald Trump, FOTO: Brendan Smialowski / AFP / Profimedia

Taxele vamale pentru UE ar urma să fie plafonate la nivelul convenit cu Comisia Europeană

Același oficial a declarat de asemenea că ratele taxelor vor fi „compatibile” cu acordurile comerciale semnate cu alți parteneri. Printre acestea se numără plafonul de 15% convenit cu Uniunea Europeană, Japonia, Coreea de Sud și Taiwan, precum și plafonul de 19% convenit cu Malaysia.

Cu toate acestea, mai multe țări, precum India și Vietnam, nu au încă acorduri comerciale finalizate. Oficialul american a declarat că noile taxe ar urma să determine negocierea și încheierea unui număr mai mare de acorduri comerciale, posibil cu ocazia summitului liderilor G20 care va avea loc la Miami în luna decembrie.

Taxele propuse vor fi supuse unei perioade de consultare publică și de transmitere a observațiilor, urmând să fie organizată și o audiere înainte ca acestea să intre în vigoare. Oficialul a declarat că acest proces ar putea amâna implementarea măsurilor până în luna ianuarie.

USTR continua să analizeze investigațiile privind supracapacitatea industrială din Norvegia și Mexic.

Administrația Trump a informat în prealabil Congresul privind planurile sale

Oficialii Casei Albe au informat comisiile Congresului cu privire la modificări marți seara târziu. Țările vizate au fost de asemenea notificate, potrivit administrației de la Washington.

Administrația americană a desemnat China drept principala sursă a supracapacității industriale, despre care afirmă că inundă piețele globale cu oțel, aluminiu, vehicule electrice, electrocasnice, produse solare și alte bunuri.

China a respins aceste acuzații, susținând că exporturile sale reflectă avantajele competitive de care beneficiază.

Investigația a vizat, de asemenea, parțial, investițiile chinezești în țările din Asia de Sud-Est, inclusiv în Vietnam, Indonezia și Cambodgia. Washingtonul susține că aceste investiții sunt utilizate pentru fabricarea de bunuri destinate pieței americane, cu scopul de a evita taxele vamale impuse anterior de Statele Unite.