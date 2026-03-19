Casa Albă l-a invitat pe Aleksandr Lukașenko să viziteze SUA, afirmă Minskul după o întâlnire cu emisarul lui Trump

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, coboară scările avionului la sosirea sa la Istanbul, în Turcia, pe 13 aprilie 2016. FOTO: Islam Yakut / AFP / Profimedia

Președintele bielorus Aleksandr Lukașenko ar putea vizita în curând Statele Unite, a declarat joi un emisar american despre o deplasare care ar marca un progres major pentru liderul autoritar în contextul în care încearcă să pună capăt izolării impuse de Occident din cauza reprimării opoziției și asistenței acordate Rusiei în primele faze ale invaziei din Ucraina, scrie Reuters.

Potrivit presei din Belarus, emisarul american John Coale a făcut anunțul după ce s-a întâlnit din nou la Minsk cu Lukașenko pentru a negocia eliberarea prizonierilor politici din Belarus.

Mass-media de stat din Belarus l-a citat pe Coale spunând că cele două părți lucrează la organizarea unei vizite a lui Lukașenko. El a adăugat că au discutat și despre posibila redeschidere a ambasadei SUA la Minsk, pe care Washingtonul a închis-o după ce Belarus a permis Rusiei să invadeze Ucraina de pe teritoriul său în februarie 2022.

În schimbul normalizării relațiilor, SUA îl presează pe Lukașenko să elibereze ceea ce organizațiile pentru drepturile omului spun că sunt peste 1.100 de bieloruși aflați în prezent în detenție din cauza activităților politice sau legate de drepturile omului.

Negocieri SUA-Belarus după revenirea la putere a lui Donald Trump

Nu au existat informații imediate din partea niciuneia dintre părți cu privire la eventuale eliberări suplimentare care ar putea rezulta în urma discuțiilor de joi.

Lukașenko, întâmpinându-l pe Coale cu o îmbrățișare, a declarat că este pregătit să „discute orice problemă și să răspundă oricăror întrebări”, dar că dorește de asemenea să abordeze criza din Ucraina și războiul din Iran, unde a spus că Statele Unite „luptă împotriva prietenilor noștri”.

Discuțiile anterioare dintre cei doi au dus la eliberarea a zeci de prizonieri politici în septembrie anul trecut și a altor 123 în decembrie, inclusiv a laureatul Premiului Nobel pentru Pace Ales Bialiațki și a politicienilor de opoziție Maria Kolesnikova și Viktar Babarika.

SUA au răspuns prin eliminarea sancțiunilor asupra potasei belaruse – un ingredient esențial în îngrășăminte și o sursă importantă de venituri din export pentru fosta republică sovietică.

Disidenții spun că Lukașenko n-a schimbat nimic în Belarus

Lukașenko, aflat la putere din 1994, a fost mult timp tratat drept paria de către Occident din cauza bilanțului său în materie de drepturi ale omului și a sprijinului acordat Rusiei în conflictul din Ucraina.

Lidera opoziției belaruse aflate în exil, Svetlana Tihanovskaia, a declarat că salută efortul umanitar al administrației Trump de a obține eliberarea prizonierilor.

„Dar, în același timp, trebuie să insistăm asupra unor schimbări reale, sistemice în Belarus – încetarea represiunii și organizarea unor alegeri libere și corecte”, a declarat ea.

„Avem nevoie de un dialog autentic, nu între Occident și Lukașenko, ci cu societatea belarusă. Numai acest lucru poate duce la schimbări reale în Belarus”, a mai spus Tihanovskaia.