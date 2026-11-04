„Anunț de interes public”. Casa Albă lansează un scurt avertisment după înfrângerea zdrobitoare administrată lui Trump în alegeri

Casa Albă a transmis, miercuri, un mesaj americanilor după înfrângerea zdrobitoare suferită de republicani în alegerile de la jumătatea mandatului.

Cu legenda: „Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei chestiuni” – o frază pe care Donald Trump o folosește adesea în postările lui de pe Truth Social – Casa Albă a distribuit următoarea imagine cu președintele american:

„PSA: Trump este în continuare președintele vostru”, scrie pe fotografia distribuită de Casa Albă, PSA fiind abrevierea de la Public Service Announcement – Anunț de interes public.

Practic, fotografia reia un mesaj transmis mai devreme în cursul zilei de către directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung.

„Donald J. Trump este președintele Statelor Unite. În continuare președintele vostru!”, a declarat Cheung, potrivit Sky News.

Trump s-a exprimat după înfrângere, recunoscând că a fost „puțin surprins” de rezultat. Însă mulți dintre membrii echipei sale de vârf au păstrat tăcerea până în prezent.

Trump a încercat să se distanțeze de eșecul usturător al republicanilor

Președintele SUA a încercat să se distanțeze de înfrângerea republicanilor la alegerile intermediare de la jumătatea mandatului, argumentând că numele lui nu a apărut înscris pe buletinul de vot.

„Nu am fost pe buletinul de vot și dacă aș fi fost, am fi câștigat LA SCOR!”, a scris Trump, pe Truth Social, marți noapte.

În timpul campaniei, Trump i-a îndemnat în mod repetat pe alegători să-și imagineze că el însuși candida la alegeri. În ciuda cotelor sale scăzute de aprobare, el a sperat că implicarea lui va avea un efect pozitiv asupra rezultatelor alegerilor, notează DPA și Agerpres.

Trump a mai afirmat că este dispus să accepte rezultatele alegerilor și să colaboreze cu democrații. „Vom colabora cu democrații și, știți, așteptăm cu interes să lucrăm împreună cu ei. Probabil vom găsi o soluție”, a spus el, pentru New York Times.

Președintele a mai afirmat că va lua în considerare să facă tot ceea ce este bine și potrivit pentru țară și că va dispune de un drept de veto „puternic”. „Dacă voi considera că este bine, pur și simplu vom exercita dreptul de veto”, a spus el, în cadrul unei transmisiuni în direct pe Politico, potrivit CBS News.

Trump s-a implicat pe deplin în campanie, organizând aproximativ douăzeci de mitinguri electorale în ultima lună, având în vedere că alegerile pentru Congres au fost interpretate ca un referendum privind performanța lui la Casa Albă.

Președintele republican, care a refuzat să-și accepte înfrângerea electorală din 2020, a declarat înainte de aceste alegeri intermediare că va accepta rezultatele doar dacă vor fi „curate”.

Democrații vor prelua majoritatea atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senatul SUA, într-o victorie răsunătoare și istorică.

Democrații au profitat de lipsa de popularitate istorică a președintelui Donald Trump pentru a obține o victorie majoră și o putere semnificativă prin care să-l țină în frâu pe președinte în cei doi ani rămași din mandat.

Pentru a obține majoritatea, democrații au câștigat chiar și în teritorii puternic republicane, unde nu se mai impuseseră de zeci de ani.

Victoriile includ câștigarea unui loc în Senat în Carolina de Sud, unde Trump câștigase cu 18 puncte în 2024, și a altuia în Texas, care nu mai votase pentru un democrat la nivel statal din 1994, precum și o victorie în Kansas, care nu mai alesese un senator democrat din 1932.