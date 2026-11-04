„Vom colabora cu democrații”. Mesajul lui Trump după ce opoziția a preluat Congresul

Președintele Donald Trump a declarat că va colabora cu democrații și că își va exercita fără rețineri dreptul de veto după ce cifrele parțiale la alegerile din SUA că democrații au obținut controlul în Congres.

„Vom colabora cu democrații”, a spus Trump în cadrul unei transmisiuni în direct pe Politico, fără să conteste legitimitatea rezultatelor alegerilor de până acum, potrivit CBS News.

Întrebat cum va schimba președinția sa faptul că democrații dețin controlul în Congres, el a răspuns: „O să vă spun peste un an”.

Anterior, pe rețeaua sa Truth Social, Trump a pus rezultatele alegerilor pe seama faptului că nu a figurat pe buletinul de vot.

Președintele a afirmat că va lua în considerare să facă tot ceea ce este bine și potrivit pentru țară și că va dispune de un drept de veto „puternic”. „Dacă voi considera că este bine, pur și simplu vom exercita dreptul de veto”, a afirmat el.

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Chestionat cu privire la viitorul lui Mike Johnson în fruntea republicanilor din Cameră, Donald Trump a apreciat activitatea sa, afirmând că acesta „a făcut o treabă foarte bună”. Cu toate acestea, președintele a refuzat să îl susțină oficial pentru un nou mandat, declarând: „Ei (n.r. colegii republicani) vor trebui să ia această decizie”.