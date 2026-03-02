Cât au așteptat SUA până să lovească Iranul. „Unii spun că a fost vorba despre Lună, vreme sau despre orice altceva. Prostii”

Donald Trump alături de Susie Wiles, șefa sa de cabinet, și secretarul său de stat Marco Rubio în camera pentru situații de urgență de la Casa Albă, FOTO: AA / Abaca Press / Profimedia Images

Statele Unite și Israelul au planificat inițial să atace Iranul cu o săptămână mai devreme decât au făcut-o, însă lovitura inițială a fost amânată din motive operaționale și de informații, potrivit unor oficiali de rang înalt americani și israelieni citați de Axios.

Amânarea i-a oferit președintelui Donald Trump încă o săptămână pentru a alege între cele două direcții paralele – diplomația și războiul – pe care mersese timp de aproape două luni.

De asemenea, a făcut ca runda finală a negocierilor de la Geneva privind programul nuclear și de înarmare a Iranului să fie mult mai importantă, oferind Teheranului o ultimă șansă de a ajunge la un acord.

După ce a doua rundă de discuții SUA-Iran s-a încheiat pe 17 februarie fără progrese semnificative, planificatorii militari americani și israelieni se pregăteau să lanseze lovituri patru zile mai târziu, în sâmbăta de 21 februarie.

Însă unda verde nu a mai venit niciodată. Oficiali americani și israelieni au declarat anterior că un motiv-cheie a fost vremea nefavorabilă în regiune. Un oficial israelian a afirmat că amânarea a fost dorită în principal de partea americană și a fost legată de necesitatea unei mai bune coordonări cu Forțele de Apărare ale Israelului.

Vremea a jucat un rol în amânarea atacului, dar nu a fost factorul decisiv

„Ultimele două săptămâni au fost foarte oscilante”, a declarat un alt oficial din administrația Trump. „Unii spun că a fost vorba despre Lună sau despre vreme sau despre orice altceva. Dar astea sunt prostii”, a subliniat oficialul în cauză în comentarii pentru Axios, chiar dacă a admis că „a existat un factor meteorologic”.

Lovitura inițială a fost concepută pentru a-l viza pe liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, și pe fiii săi, precum și mai multe reuniuni ale unor oficiali iranieni de rang înalt – inclusiv o întâlnire de rutină organizată în fiecare sâmbătă, potrivit unui oficial israelian de rang înalt.

Yechiel Leiter, ambasadorul Israelului în SUA, a susținut că au fost vizate două reuniuni separate, ambele concentrate pe posibile răspunsuri la valul de proteste populare care a cufundat în criză regimul de la Teheran.

În săptămâna dintre data inițială și cea în care atacul a avut loc propriu-zis, oficialii israelieni și americani din domeniul informațiilor au devenit tot mai îngrijorați că Khamenei se va muta din reședința sa într-un buncăr subteran.

Casa Albă, surprinsă că ayatollahul Khamenei nu se ascundea în subteran

SUA și Israelul au dorit „să transmită semnalul că nu există un atac iminent, astfel încât Khamenei și ceilalți să se simtă în siguranță”, a declarat un oficial israelian din domeniul informațiilor.

Un oficial de rang înalt de la Casa Albă a declarat pentru Axios că administrația lui Trump a fost surprinsă că Khamenei nu se ascundea sub pământ, dar a adăugat: „Chiar dacă ar fi fost la suprafață, l-am fi prins”.

Amânarea a creat, de asemenea, spațiu pentru încă o rundă de negocieri, ce au avut loc joi la Geneva. Adevăratul scop al acelei întâlniri e neclar.

Un oficial israelian a spus că discuțiile de la Geneva au fost menite să lase timpul să treacă până la noua dată a atacului – ținându-i pe iranieni cu convingerea că diplomația rămâne principala cale a lui Trump.

Oficialii americani insistă că SUA au negociat cu bună-credință cu Iranul

Un al doilea oficial israelian a afirmat că noua dată a atacului a fost stabilită din motive tactice și operaționale, iar discuțiile au fost autentice. Dacă Trump ar fi constatat progrese serioase la Geneva, ar fi putut amâna din nou lovitura.

Doi oficiali americani au respins, de asemenea, caracterizarea potrivit căreia discuțiile de la Geneva ar fi fost o stratagemă.

Aceștia au spus că, deși emisarii lui Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, erau profund sceptici în privința șanselor unui acord, nu participau pur și simplu formal la negocieri pentru a-i induce în eroare pe iranieni.

Echipa lui Trump, a declarat un alt oficial american, a fost „foarte explicită” în privința utilizării forței militare dacă iranienii nu acceptau acordul.

Însă iranienii au respins ultima propunere a SUA. Kushner și Witkoff i-au raportat lui Trump, care apoi a pus în mișcare mecanismul războiului.

„A existat un efort concertat de a negocia cu bună-credință, inclusiv la Geneva. Dar nu s-a ajuns la nimic. Iar noi aveam forțele pregătite. Așa că președintele a decis să lovească”, a declarat un oficial american pentru Axios.

„Iranul ar fi putut preveni acest lucru negociind cu bună-credință. Nu a făcut-o”, a subliniat el.