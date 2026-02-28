„Sunt consternat”. Cu câteva ore înainte de atacul SUA, mediatorii din Oman anunțau că un acord cu Iranul este „la îndemână”. Ce spun acum

„Negocierile active și serioase au fost din nou subminate”, afirmă oficialii din Oman, care vineri erau convinși că negocierile dintre SUA și Iran sunt aproape de un rezultat pozitiv, potrivit unui interviu acordat CBS.

Badr Albusaidi, ministrul de externe al Omanului, omul care media negocierile dintre Statele Unite și Iran înainte de atacuri, a criticat decizia lui Trump de a escalada conflictul.

„Sunt consternat. Negocierile active și serioase au fost din nou subminate. Acest lucru nu servește nici intereselor Statelor Unite, nici cauzei păcii mondiale”, a scris Albusaidi pe X.

„Și mă rog pentru nevinovații care vor suferi. Îndemn Statele Unite să nu se lase antrenate și mai mult în acest conflict. Acesta nu este războiul vostru”, a adăugat oficialul din Oman.

I am dismayed. Active and serious negotiations have yet again been undermined. Neither the interests of the United States nor the cause of global peace are well served by this. And I pray for the innocents who will suffer. I urge the United States not to get sucked in further.… — Badr Albusaidi – بدر البوسعيدي (@badralbusaidi) February 28, 2026

Al Jazeera a scris sâmbătă că singura țară din Consiliul de Cooperare al Golfului pe care Iranul nu a atacat-o până în prezent este Oman.

De ani de zile, Omanul a servit drept punte de legătură între Iran și alte state din regiune și din afara acesteia.

„Un acord de pace este la îndemână”

Cu doar câteva ore înainte ca Statele Unite și Israelul să lanseze atacuri asupra Iranului, ministrul de externe al Omanului anunțase un progres important în negocierile dintre SUA și Iran.

„Un acord de pace este la îndemână dacă permitem diplomației spațiul de care are nevoie pentru a ajunge acolo”, a declarat vineri Badr Albusaidi, într-un interviu acordat CBS, adăugând că principalele obstacole în calea unui acord au fost depășite.

„Dacă obiectivul final este de a ne asigura că Iranul nu va putea avea niciodată o bombă nucleară, cred că am rezolvat această problemă prin aceste negocieri, ajungând la un acord foarte important, care nu a mai fost atins până acum”, a spus el.

„Cea mai importantă realizare, cred eu, este acordul că Iranul nu va avea niciodată materialul nuclear necesar pentru a crea o bombă”, a spus el.

Ce acceptase Teheranul, potrivit mediatorilor din Oman

Albusaidi a spus că Iranul a acceptat să nu stocheze materiale nucleare în exces care ar putea fi folosite pentru construirea unei bombe, o concesie care, potrivit lui, depășește limitele impuse de acordul nuclear din 2015 negociat în timpul administrației Obama.

„Este un aspect care a fost foarte puțin mediatizat și vreau să clarific acest lucru din perspectiva unui mediator”, a spus el.

„Nu va exista nicio acumulare, nicio stocare și va exista o verificare completă de către (agenția nucleară a ONU), AIEA”, a adăugat el.

Trump s-a arătat nemulțumit de negocieri

Comentariile oficialului din Oman au venit la câteva ore după ce președintele Donald Trump a declarat reporterilor că „nu este mulțumit” de discuții, spunând că Iranul „nu este dispus să ne ofere ceea ce trebuie să avem”.

Donald Trump a insistat vineri că nu vrea nicio îmbogățire a uraniului pe teritoriul iranian. „Eu spun zero îmbogățire”, a afirmat el. „Nu 20%, nu 30%. Ei vor mereu 20%, 30%… Spun că e pentru uz civil, pentru scopuri civile. Eu cred că nu e deloc civil”, a adăugat Trump.

Întrebat de un reporter cât de aproape este de a lua o decizie privind lansarea unui atac militar, Trump a răspuns: „Aș prefera să nu vă spun”.

SUA cereau și limitări ale programului de rachete

Ultima rundă de negocieri SUA-Iran a avut loc joi la Geneva.

Propunerile Iranului nu au fost făcute publice, dar observatorii au spus că o variantă discutată era crearea unui consorțiu regional pentru îmbogățirea uraniului, o idee care a fost abordată în negocierile anterioare, precum și idei despre destinația stocului de aproximativ 400 kg de uraniu puternic îmbogățit al Iranului.

În schimb, Iranul voia ridicarea sancțiunilor care i-au paralizat economia.

Deși discuțiile au vizat în special programul nuclear al Iranului, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că refuzul Iranului de a discuta despre programul său de rachete balistice este o „problemă majoră” care va trebui abordată în cele din urmă, deoarece rachetele sunt „concepute exclusiv pentru a lovi America” și reprezintă o amenințare la adresa stabilității regionale.

„Dacă nu se pot face progrese nici măcar în ceea ce privește programul nuclear, va fi dificil să se facă progrese și în ceea ce privește rachetele balistice”, a declarat Rubio reporterilor la Saint Kitts, miercuri seara.

Iranul a respins deja discutarea limitelor programului său de rachete balistice și încetarea sprijinului acordat grupurilor aliate din regiune – o alianță pe care Teheranul o numește „Axa Rezistenței” și care include Hamas în Gaza, Hezbollah în Liban, milițiile din Irak și Houthi din Yemen.