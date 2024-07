Cât de caldă va fi vara pentru românii care merg în vacanță în Europa: Grecia, Spania, Turcia, Italia, Franța, Croația – la ce să ne așteptăm

În general iulie era cea mai caldă lună din an, însă august devine tot mai des „lider” la căldură. Luna august a fost mai caldă decât iulie în jumătate dintre ultimii ani și au fost tot mai des cazuri în care în ultimele zile din august, în loc să fie mai răcoare, fiindcă se apropia toamna, a venit căldură mare.

Sunt tot mai lungi perioadele cu zile consecutive în care temperaturile trec de 35 C și sunt extrem de rare în țările din sudul Europei nopțile în care temperatura scade sub 20 C. În cele mai calde locuri din Grecia și Turcia temperaturile pot trece de 43 C.

Pentru vacanță în sudul Europei, ar trebui să ne așteptăm la temperaturi de peste 35 C ziua și de 20-25 C noaptea. Sunt utile și aplicațiile de vreme pe telefon, însă pentru prognozele pe maxim 3-5 zile, nu pentru mai mult.

În sudul Europei, din cauza căldurii excesive, multe activități de relaxare s-au mutat mai târziu, spre seară și noapte. Se fac excursii și pe înserat, multe restaurante închid mai târziu și s-a mutat ora de închidere în unele camping-uri spre miezul nopții, față de ora 22.

În bazinul Mediteranei, încă de la început de 2024 s-a făcut simțită o secetă puternică ce a dat naștere unor condiții critice pentru agricultură. În unele zone turistice ar putea fi restricții la folosirea apei, în locuri precum piscinele sau dușurile pe plajă. Dar cât e de cald?

Într-o seară de iulie, în 2023, erau la ora 22 peste 34 C la Malaga (Spania), iar în Sicilia erau 32 C.

În Europa nu mai revin verile plăcute de acum 20-30 de ani

Luna trecută a fost cea mai caldă lună iunie de când există date meteo complete pe plan global, dar și în România. În Europa au fost și temperaturi de peste 42 C și nopți în care temperatura nu a scăzut sub 28 C.

​Tot mai des Europa este lovită de valuri de căldură și de incendii de pădure izbucnesc și în Scandinavia, nu doar la Mediterană.

Cele mai „furioase” valuri de căldură au ajuns să dureze 15-20 de zile și recordurile ajung să fie „dărâmate” și cu valori uriașe de 2-3 grade Celsius. Au fost până și 37 C în Finlanda anii trecuți, dar și 40 C în Marea Britanie, în 2023.

Cele mai severe valuri de căldură care au afectat Europa în ultimii 25 de ani au fost în 2003. 2006, 2021 și 2023.

Într-un raport Copernicus se spunea că temperatura medie globală a crescut cu 1,3 C față de perioada 1850-1900, iar în Europa media creșterii este de 2,3 C.

Căldura ne poate „închide” creierul și riscăm prea mult

Anul acesta au fost discuții în lumea medicală despre faptul că au dispărut în Grecia mai mulți turiști care au ieșit să se plimbe pe căldură mare. Aceste dispariții redeschid o dezbatere despre ce efecte au temperaturile mari asupra creierului uman și capacității de orientare.

Se știe faptul că ne este afectat corpul, dar și creierul de căldura puternică din cele mai fierbinți zile de vară, însă disparițiile mai multor turiști ieșiți la plimbare scot în față o întrebare: cât de rău este afectat creierul uman de temperaturile ridicate, cât de mare este starea de confuzie creată, cât de mult sunt afectate abilitățile de a lua decizii și cât scade percepția riscului.

Sunt studii care au evaluat cum sunt afectate de căldura extremă de vară diverse părți ale corpului, de la mușchi și piele, până la plămâni și inimă, însă nu la fel de multe știm despre cum poate căldura extremă să dea „shutdown” creierului.

Teoria este că activitatea cerebrală tipică ar fi grav afectată de căldură extremă, iar consecința este că nu mai gândim clar și nu mai putem lua decizii complexe. Asta înseamnă că dacă ai ieșit la drumeție pe caniculă poți greși drumul, mai ales că teoria spune că în acele circumstanțe suntem dispuși să riscăm mai mult și să acționăm impulsiv.



De ce suportăm tot mai greu de căldura: printre altele pentru că noaptea nu ne răcorim

De ce căldura este tot mai greu de suportat? Sunt mulți factori, iar unul ține de nopțile tot mai calde: corpul uman nu mai are când să se răcorească, în case rămâne foarte cald zile în șir. Nopțile tropicale, cele în care minimele nu scad sub 20 de grade, apar în tot mai multe locuri din Europa și numărul lor crește în anii cei mai calzi. Au fost nopți tropicale chiar și în nordul Norvegiei și Suediei, iar în sudul Europei pot fi multe nopți cu minime de peste 28 de grade C.

De ce aveam așa de multe valuri de căldură? Încălzirea globală este o cauză, dat fiind că a crescut cu peste un grad temperatura medie, față de acum 150 de ani. Dar nu este singurul motiv și nici cel principal.

Alte cauze importante țin de circulația maselor de aer și de zonele oceanice. Valurile de căldură sunt diferite, se comportă diferit și se deplasează diferit. Unele „valuri” sunt asociate cu un „dom de căldură”. Vorbim despre un fel de „munte de aer cald” care se autosusține și de aici vine și persistența. Căldura este reținută la sol datorită unor factori precum presiunea ridicată, zona mare de întindere, toate mișcările care au loc la scară mare. Acest munte de aer cald este greu de dislocat și toți acești factori amplifică fenomenul și țin căldura într-un loc.

Cum va fi vremea în cele mai populare destinații de vacanță ale românilor în vara lui 2024



Grecia



În Grecia s-au înregistrat temperaturi maxime de 48 C în regiunea Atenei în 1977 și 2007 și temperaturi de 46 C în Peloponez, în 2021 și 2023. Polul căldurii nocturne pe timp de vară este insula Kythira, situată nu departe de Peloponez, cu minime nocturne ce NU au scăzut sub 31 C în ani precum 2017, 2007, 2000 sau 1988. Ce înseamnă o noapte supe-rece de iulie în Kythira? O dată la câțiva ani pot fi 18 C.

Salonic

Iulie – august, medie 28 C, cu 34 C ziua și 21 C noaptea

Cea mai caldă noapte: 25 C

Cea mai rece noapte: 18 C.

În peste jumătate dintre zile maxima trece de 35 C

La final de august pot fi nopți cu minime de 15 C, dar se întâmplă tot mai rar

În august 2021 au fost 41 C

Heraklion, Creta

Media lunilor iulie și august, 28 C, cu maxime de 32-33 C și minime de 23-24 C

Cele mai mari temperaturi din ultimii ani au fost 37-38 C

Cele mai răcoroase nopți aduc minime de 20 C

Cele mai calde nopți aduc minime de 26 C

În anii 80 au fost și nopți de vară cu minime de 16-17 C, dar în acest secol nu au mai apărut.



Zakhynthos

Media lunilor de vară, 28-30 C, cu 35 C ziua și 22 C noaptea

Cele mai mari temperaturi din ultimii ani au fost 40 C

Cele mai răcoroase nopți: 20 C, în special la final de august

Diferența dintre zi și noapte este în medie de 10 grade C

Luna iulie este puțin mai caldă decât august și sunt peste 15 zile caniculare (maxime de peste 35 C).

Turcia

Antalya

Media temperaturilor în iulie și august este 31 – 32 C, cu 35-38 C ziua și 25-26 C noaptea.

Au fost în ultimii ani și temperaturi de 45 C

În foarte puține nopți răcoroase temperatura scade spre 21 C

Cele mai calde nopți vin cu minime de 30 C, foarte greu de suportat

Un val dur de căldura a însemnat în iulie 2023 un număr de 14 zile consecutive cu maxime de peste 40 C și chiar și o noapte cu minima de 31 C!

Bulgaria

Varna

Media temperaturilor în lunile calde de vară: 24-26 C, cu 31 C ziua și 18 C noaptea

Temperaturi maxime: 40 C

Cele mai calde nopți: 24 C

Cele mai răcoroase nopți: 13 C



Italia

Anul trecut, cea mai ridicată temperatură din Europa, +48,2 C, s-a înregistrat în Sicilia.



Catania (Sicilia)

Media de temperatură a lunilor de vară, 26 – 29 C, cu 33-35 C ziua și 20-21 C noaptea.

Anul trecut au fost 46 C la Catania, dar au fost și ani în care maxima absolută nu a depășit 40 C. În general sunt în fiecare vară măcar 42 C.

În a doua parte din august pot fi și nopți cu temperaturi de 19 C, dar în timpul valurilor de căldură temperaturile se mențin și dimineață la peste 25 C. Clima s-a schimbat enorm, iar cele mai reci nopți de august la Catania s-au înregistrat între 1954 și 1978, cu minime de 13-15 C care în prezent nu mai sunt posibile.

În timpul unui val intens de căldură, în iulie anul trecut, au fost patru zile consecutive cu maxime de peste 43 C.



Rimini

Temperatura medie în iulie-august: 25-26 C, cu 20 C noaptea și 30-31 C ziua

Maximele pot atinge 39-40 C

Cele mai răcoroase nopți: 18 C (sunt rare)

Cele mai calde nopți: 24-25 C

Au fost și ani în care maxima nu a depășit 36 C



Napoli

Media lunilor de vară, 26-28 C, cu 21-23 C noaptea și 32-33 C ziua.

Diferența dintre zi și noapte este de zece grade.

Cele mai răcoroase nopți: 17 C

Cele mai calde nopți: 25 C

Rar, la final de august, pot fi zile în care temperatura nu trece la prânz de 26 C.



Spania

Barcelona

Temperatura medie în cele mai calde luni de vară: 25-26 C, cu 20-21 C noaptea și 28-30 C ziua

Cele mai mari temperaturi: 36 C

Cele mai calde nopți: 26 C

Foarte rarele nopți răcoroase: 17 C

Diferența de temperatură dintre noapte și zi este 7-8 C



Valencia

Temperatura medie în iulie și august 27-28 C, cu maxime de 33-34 C și minime de 20 C.

Cele mai mari temperaturi: 43 C

Cele mai calde nopți: 27 C

Cele mai răcoroase nopți: 14 C

Palma de Mallorca

Temperaturile medii vara, 27-28 C, cu 20-22 C noaptea și 31-33 C ziua

Cele mai mari temperaturi: 40 C

Cele mai calde nopți: 27 C

Puținele nopți răcoroase: 17 C

Diferența dintre noapte și zi este în medie de 11 C



Malaga

Temperaturile medii în lunile de vară, 26-28 C, cu 30-32 C ziua și 21 C noaptea

Temperaturi maxime: 44 C

Cele mai calde nopți: 30 C

Cele mai răcoroase nopți: 18 C

Anul trecut, după jumătatea lui iulie, temperaturile au ajuns la 44 C și au fost două nopți de iulie cu minime de 30 C.

Croația

Dubrovnik

Media lunilor iulie și august 26-27 C, cu 30 C la prânz și 22 C noaptea

Cele mai calde zile: 36 C

Cele mai calde nopți: minime de 28 C

Rare nopți răcoroase la final de august: 14 – 15 C

Diferența medie de temperatură dintre noapte și zi este mai mică decât în alte locuri: 8 grade C

Rijeka

Temperatura medie, în jur de 26 C, cu 30-31 C ziua și 20 C noaptea

Cele mai mari temperaturi: 38 C

Cele mai calde nopți: minime de 26 C

Cele mai răcoroase nopți: minime de 15 C

O dată la câțiva ani pot fi în august zile cu maximă de 22 C



Franța

Nisa