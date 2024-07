Cât va lipsi Lionel Messi de pe teren – Starul argentinian a părăsit în lacrimi terenul la finala Copa America

Lionel Messi (37 de ani) va rata următoarele două meciuri ale celor de la Inter Miami, după accidentarea pe care a suferit-o la glezna dreaptă în timpul finalei Copa America, contra Columbiei.

„Pumele” au câștigat Copa America 2024 după 1-0 cu Columbia, iar imaginile cu glezna umflată a lui Messi s-au viralizat pe rețelele sociale.

Schimbat de pe teren în repriza a doua a duelului cu Columbia, Lionel a oferit imaginile zilei, el fiind surprins plângând ca un copil pe banca de rezerve.

„Şi-a sucit glezna, aşa că testele sunt necesare şi aşteptăm rezultatele.

Vor fi teste pentru a determina gravitatea situaţiei. Suntem întotdeauna informaţi de kinetoterapeutul nostru Walter Insaurralde, care este şi kinetoterapeutul echipei naţionale.

El este foarte precaut în a pune un diagnostic final înainte de a primi rezultatele” – Gerardo „Tata” Martino, antrenorul celor de la Inter Miami.

Vedeta argentiniană va rata meciurile cu Toronto FC (de miercuri) şi Chicago Fire (de sâmbătă), din Liga profesionistă nord-americană de fotbal (MLS).

Inter Miami, grupare la care este legitimat Messi, se află pe locul doi în clasamentul Conferinței de Est din MLS.

În actualul sezon din MLS, Lionel Messi a înscris 12 goluri și a bifat 13 pase decisive în cele 12 partide pe care le-a disputat până în prezent.

Messi, în lacrimi după accidentarea contra Columbiei

