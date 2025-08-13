Cătălin Drulă, despre un eventual sprijin din partea PNL la alegerile din Capitală. „Poate e timpul să ne uităm și la ce își doresc bucureștenii” / Ce a spus despre Bolojan

Deputatul USR Cătălin Drulă, care și-a exprimat intenția de a candida la Primăria Capitalei, a declarat miercuri la Digi24 că discuțiile cu PNL pentru susținerea unei candidaturi comune „sunt în curs”, precum și că și-ar dori „soluții comune” și cu „partidele mai mici, care au un program foarte compatibil cu al nostru”.

Întrebat dacă are susținerea liderului PNL pentru a fi candidatul USR-PNL la alegerile pentru Primăria Municipiului București, Cătălin Drulă a spus: „Ilie Bolojan ce pot să vă spun este că susține ideea unei candidaturi comune și își dorește să avem o candidatură comună. Aceste discuții între USR și PNL sunt în curs, deci nu pot să spun în momentul de față că sunt finalizate, altfel aveam un anunț pe care îl știați și dumneavoastră deja”.

„Eu, personal, am o relație foarte bună cu Ilie Bolojan, ne cunoaștem de pe vremea când eram la Ministerul Transporturilor și, ulterior, am mai avut discuții și știu că, mă rog, de-a lungul timpului era, la fel ca mine, nemulțumit de ceea ce se preconiza a fi dezastrul pe care îl trăim astăzi, adică în anii din urmă, acum doi sau trei ani”, a continuat Drulă.

Fostul ministru al Transporturilor a spus că îl respectă „foarte mult” pe actualul premier.

„Eu îl respect foarte mult pentru munca pe care o duce și ideile pe care are curajul să le împingă chiar dacă nu sunt populare, dar sunt lucruri de care România are nevoie, deci aici, dacă acest proiect al nostru va ajunge la un final de succes, văd o colaborare foarte bună între Primăria Capitalei și premierul Ilie Bolojan”, a adăugat deputatul USR.

„Avem, într-adevăr, acest pericol al extremismului”

Cătălin Drulă a fost întrebat cât de mult contează un eventual sprijin din partea PNL în candidatura sa.

„Cred că e un semnal important pentru bucureșteni că pe dreapta putem avea o candidatură comună – și aici, apropo, mi-aș dori poate chiar să avem o zonă mai extinsă, și partidele mai mici, care au un program foarte compatibil cu al nostru, să discutăm și să ajungem la niște soluții comune. Pentru că avem, într-adevăr, acest pericol al extremismului”, a răspuns parlamentarul USR.

El consideră că este nevoie de „un proiect care să dea încredere”.

„Deci nu e vorba neapărat despre mine, personal, ci e vorba despre a avea un proiect care să dea încredere, mai ales că (…) ultimele opțiuni strategice la nivel de București n-au fost chiar cele mai fericite (…). Poate e timpul să ne uităm și la ce își doresc bucureștenii – și noi asta vedem covârșitor că își doresc, o candidatură comună pe partea dreaptă”, a mai declarat Cătălin Drulă.