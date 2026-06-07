Unul dintre numele vehiculate pentru o funcție în guvernul Tomac refuză: „Declin cu respect această eventuală nominalizare”

După desemnarea lui Eugen Tomac ca premier de către președintele Nicușor Dan, în presă au apărut mai multe nume vehiculate pentru portofoliile din posibilul viitor Guvern.

Unul dintre numele vehiculate pentru postul de ministru al Sănătății este dr. Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor. Aceasta a anunțat duminică, pe pagina de Facebook, că „declin cu respect această eventuală nominalizare”.

„Am văzut în spațiul public informații referitoare la o eventuală propunere de nominalizare a mea pentru poziția de Ministru Ministerul Sănătăţii – România din perspectiva unui guvern tehnocrat. Mulțumesc tuturor pentru încredere, dar declin cu respect această eventuală nominalizare”, a scris Cătălina Poiana, pe Facebook.

„Sunt președintele Colegiului Medicilor din România și sunt o persoană care își dorește să contribuie la dezvoltarea sistemul de sănătate, însă, cel puțin deocamdată, doresc să contribui la aceste schimbări din poziția actuală, de reprezentant al medicilor din România”, a continuat Cătălina Poiană.

Aceasta consideră că persoana ce va fi nominalizată pentru funcția de Ministru al Sănătății în Guvern „trebuie să fie o persoană care a demonstrat calități manageriale incontestabile, cu rezultate obținute, care cunoaște sistemul de sănătate profund și poate prezenta un plan cu obiective și termene concrete și își poate asuma capitolul dedicat sănătății din programul de guvernare”.

„De asemenea, consider important ca viitorul Ministru să se consulte cu noi, în calitate de reprezentanți ai corpului medical. Nu caut și nu am căutat funcții. Fiecare trebuie să fie responsabil și să fie convins că, în momentul respectiv, este pregătit, are cunoștințele și abilitățile să își dedice activitatea și să își asume responsabilitatea aferentă unei poziții oficiale.

Nu este o funcție de bifat mediatic!”, a punctat Cătălina Poiană.

Numărătoarea inversă pentru Eugen Tomac

Eugen Tomac, europarlamentar și consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni al lui Nicușor Dan, a fost desemnat premier, joi seară, de către președintele Nicușor Dan. El este un apropiat al fostului președinte Traian Băsescu și succesorul lui la conducerea Partidului Mișcarea Populară.

În calitate de premier desemnat, Tomac trebuie convingă partidele parlamentare să-i ofere votul de încredere, să definitiveze programul de guvernare și echipa de miniștri.

Tomac are la dispoziție până pe 14 iunie să își asigure susținerea parlamentarilor. 233 este numărul de voturi pe care el trebuie să-l obțină pentru învestire.

Preşedintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, a anunţat, sâmbătă, că echipa de conducere a partidului se va întâlni luni cu Eugen Tomac, după care va fi convocat Biroul Politic Naţional pentru a decide în legătură cu „atitudinea” pe care liberalii o vor avea faţă de premierul desemnat.