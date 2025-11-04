Închinarea credincioşilor în Sfântul Altar al Catedralei Naţionale se încheie miercuri, la miezul nopţii (ora 24.00), după 11 zile de pelerinaj, zi și noapte. Ulterior, catedrala va fi deschisă publicului pentru vizitare, până pe 14 noiembrie, după un anumit program, anunţă Patriarhia Română.

Catedrala Națională a fost sfințită pe 26 octombrie, într-o slujbă oficiată de către Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, şi de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Până pe 5 noiembrie, credincioșii pot intra în Sfântul Altar, o ocazie rară. De la sfințire și până acum, numărul celor care au vizitat Catedrala se apropie de 200.000 de oameni.

Programul de vizitare a Catedralei Naționale pe următoarele două luni

Potrivit Patriarhiei Române, în perioada 6-14 noiembrie, inclusiv, Catedrala Naţională este deschisă zilnic spre vizitare, între orele 11.00-19.00, anunţă Patriarhia Română.

În perioada 15-29 noiembrie, Catedrala Națională va fi închisă pentru continuarea lucrărilor interioare (pictură în mozaic și instalații).

În ziua de 30 noiembrie 2025, de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale, Catedrala va fi deschisă pentru Sfânta Liturghie (orele 9.00-12.00), iar în data de 1 Decembrie, de Ziua Națională a României, Catedrala va fi deschisă pentru slujba de Tedeum (mulțumire).

Apoi, în 2 decembrie, va fi deschisă pentru vizitare. Însă, în perioada 3-23 decembrie, Catedrala va fi închisă pentru continuarea lucrărilor interioare.

În perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026, Catedrala va fi deschisă zilnic spre vizitare, între orele 9.00-17.00.

În zilele în care Catedrala Națională este închisă, pelerinii se pot ruga la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, din apropierea Catedralei Naționale.

„Aducem calde mulțumiri voluntarilor, clericilor şi jandarmilor, care au depus un efort considerabil, zi și noapte, în perioada celor 11 zile de pelerinaj, pentru ca sutele de mii de credincioși să beneficieze de posibilitatea de a se închina în Sfântul Altar al Catedralei Naționale”, a transmis Patriarhia Română.