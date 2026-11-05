Câți kilometri de autostradă are România acum, după inagurarea de pe Centura Capitalei A0. Ce alte loturi au șanse să mai fie deschise în acest an

Circa 13 kilometri din Autostrada de Centură a Capitalei, A0, au fost deschiși traficului miercuri. Din cei aproximativ 100 de kilometri cât va avea A0 în total, circulația e deschisă acum pe aproape 83 de kilometri. Ce șanse sunt ca ultima bucată lipsă – de la Corbeanca la Bâcu (A1) – să fie gata până la finalul anului.

Cei 13 km inaugurați miercuri fac parte din două tronsoane: 8,6 km pe Lotul 3, primul și singura autostradă consturită de o companie din China în România – finalizat cu aproape un an întârziere – și 4,4 km finalizați de UMB pe Lotul 4 încă din iunie, cu jumătate de an întârziere.

Câți kilometri de autostradă și drumuri expres are România acum

România a început acest an cu o rețea de autostrăzi și drumuri expres aflate în exploatare de aproximativ 1.416 km.

Până acum, în acest an, s-au deschis traficului circa 73 de km de autostradă – 12,24 km pe Autostrada A3 între Zimbor și Poarta Sălajului și cei circa 47,1 km din A7 de la Adjud la Bacău, în luna august. Acum, s-au mai dat în trafic cei circa 13 km de pe A0 Nord.

Astfel, rețeaua de autostrăzi a României a crescut în prezent la aproape 1.488 km.

În 2025, în total, s-au deschis traficului 146,5 km, însă recordul absolut de până acum a fost în 2024, când au fost deschiși traficului 195 km de autostradă și drum expres. Această bornă încă ar mai putea fi depășită în 2026.

Ce autostrăzi mai au șanse să fie deschise în 2026

Asociația Pro Infrastructura (API), una din organizațiile civice care monitorizează îndeaproape marile proiecte de infrastructură din țară, crede că în cel mai optimist scenariu până la finalul anului se mai pot da în trafic peste 160 de km de autostradă.

„În noiembrie așteptăm inaugurarea lotului 4 al Autostrăzii A1 Sibiu-Pitești, iar în decembrie restul din A0, A3 Nădășelu-Zimbor, Suplacu-Chiribiș și A7 Bacău-Roman (poate Săbăoani în scenariul cel mai fericit). Și, cu noroc, multă presiune și muncă, surpriza pe A3 Chiribiș-Biharia”, consideră API.

Pe lângă tronsoanele de autostradă enumerate de organizația civică, un alt drum de mare viteză ce încă păstrează șanse de deschidere în acest an este și Drumul Expres Galați – Brăila.

Care sunt tronsoanele de autostradă și drum expres ce mai pot fi deschise în 2026:

A0 Nord, Lot 1 – 17,5 km

A1 Tigveni – Curtea de Argeș – 10 km

A3 Nădășelu – Zimbor – 30 km

A3 Suplacu de Barcău – Chiribiș – 26,3 km

A3 Chiribiș – Biharia – 28,5 km

A7 Bacău – Trifești – 30 km

A7 Trifești – Săbăoani – 19 km

Drumul Expres Brăila – Galați – 11 km

TOTAL: circa 172 km rămași de inaugurat în 2026

Șeful de la CNAIR nu vede o deschidere completă pe A0 în 2026

Deși previziunile API, precum și estimările constructorilor dau șanse pentru finalizarea și deschiderea integrală pentru ultimii 17,5 km de pe Lotul 1 al A0 Nord, încheind astfel întreg cercul A0 în juru Capitalei, directorul de la Compania de Autostrăzi este mai rezervat.

Potrivit acestuia, până la final de an va fi deschisă doar porțiunea de la DN1 (Corbeanca) și până la DN1A (Mogoșoaia) și DN7 (Chitila), adică circa 10 km. restul până spre A1 abia anul următor.

„Până la finalul anului vom asigura și legăturile cu DN1A și DN7, iar în 2027 conexiunea cu A1 va completa inelul Capitalei”, spune Cristian Pistol.

„Deschidem când conexiunile sunt complete și sigure, nu pe bucăți”, mai spune directorul CNAIR.

La bilanțul optimist de deschideri prezentat mai sus, dacă adăugăm deja cei circa 73 de km deja deschiși traficului, am putea avea la final de an un total de peste 245 km noi de autostradă și drum expres.

Astfel, în situația în care aceste previziuni se îndeplinesc, România poate ajunge ca la final de an să aibă o rețea de autostrăzi și drumuri expres care să depășească 1.660 de km.