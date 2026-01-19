Cauza probabilă a accidentului feroviar din Spania și varianta exclusă de anchetatori

Autoritățile spaniole fac investigații judiciare și tehnice în paralel pentru a stabili cauza accidentului feroviar din sudul țării, soldat cu moartea a 40 de persoane, concentrându-se inițial pe modelul aproape nou de tren Iryo și pe un punct critic din infrastructură, macazul de la Adamuz, a scris El Pais.

Surse apropiate anchetei au declarat pentru publicația spaniolă că o defecțiune a căii ferate este considerată a fi cea mai probabilă cauză și au exclus practic varianta unui sabotaj.

Duminică, la Adamuz, în provincia Cordoba, un tren de mare viteză Iryo a deraiat și a trecut pe cealaltă linie, unde a lovit un tren care venea din sens opus, operat de compania finanţată de stat Renfe. În urma accidentului au murit cel puțin 40 de persoane.

Cauza tragediei încă nu a fost stabilită, iar ministrul transporturilor, șeful Renfe și conducerea Iryo sunt de acord că ar putea trece câteva zile până când va fi găsită o explicație pentru deraierea trenului Iryo.

20 de secunde între deraiere și impact

Ministrul Oscar Puente a vorbit duminică seară despre circumstanțele „ciudate” în care s-a produs accidentul feroviar și despre nedumerirea care există printre experții din domeniu.

Trenul operat de Renfe circula în limita de viteză, la 210 kilometri pe oră, ceea ce reduce considerabil suspiciunile de eroare umană.

Șeful Renfe a explicat că există un sistem de siguranță pentru frânare de urgență, LZB, care se activează „atunci când un obstacol se află pe șine”, dar timpul scurt dintre deraierea trenului Iryo și coliziune ar fi împiedicat funcționarea eficientă a tehnologiei.

El a estimat că trenul companiei a avut doar 20 de secunde, insuficiente pentru a reacționa, între deraierea trenului Iryo și coliziunea fatală.

În acest caz, nu se poate vorbi despre un material rulant învechit. Modelul Iryo Frecciarossa a ieșit din fabrică în 2022 și a fost supus ultimei inspecții joia trecută. Operatorul a solicitat un raport de la producătorul și furnizorul de mentenanță Hitachi Rail, care să detalieze constatările fiecărei inspecții. Șeful Iryo, Carlos Bertomeu, a descris accidentul ca fiind unul „rar” și „ciudat”.

„Lucrez în industria transporturilor de 32 de ani și nu am avut niciodată un accident cu victime, și este oribil, este o tragedie”, a spus Bertomeu, care a evitat să facă speculații cu privire la cauzele posibile.