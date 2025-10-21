Cazul exploziei din Rahova: Distrigaz a primit aprobare pentru repornirea gazelor pe mai multe străzi din zonă / Câteva blocuri rămân încă fără gaze

Urmările exploziei cauzate de o acumulare de gaze într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova, București, 17 octombrie 2025. Inquam Photos / Tudor Pană

Distrigaz Sud Rețele a anunțat marți că a primit aprobare pentru restabilirea etapizată a alimentării cu gaze a străzilor din zona Calea Rahovei, unde a avut loc, vineri, o explozie. Însă, nu vor fi repornite gazele pentru toate blocurile din acea zonă. Potrivit companiei, unele blocuri vor rămâne în continuare fără gaze, până când vor fi finalizate cercetările organelor abilitate.

Luni dimineață compania anunțase că a primit aprobare pentru restabilirea etapizată a alimentării cu gaze în zona Calea Rahovei. Ulterior, pe parcursul zilei, repornirea a fost amânată, pe motiv că „perimetrul care este supus cercetărilor a fost extins de către autorități”.

Marți dimineața, compania a revenit spunând că poate reporni alimentarea cu gaze pe mai multe străzi.

Care sunt străzile unde vor fi repornite gazele

„Ieri, 20 octombrie 2025, în jurul orei 17:40, autoritățile au permis punerea în aplicare a strategiei tehnice prevăzute în aprobarea nr. 15/19.10.2025, emisă prin Hotărârea Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență. Echipele Distrigaz Sud Rețele s-au deplasat imediat la fața locului, unde au început derularea lucrărilor premergătoare de repunere în funcțiune a clienților amplasați pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj și Vicina”, a anunțat Distrigaz.

În blocurile afectate de explozie și din imediata apropiere, gazele rămân încă închise.

„Pentru imobilele amplasate pe strada Vicina nr. 1, blocul 32, scările 1 și 2; strada Vicina nr. 3, blocul 33, scările 1, 2 și 3; Calea Rahovei nr. 319, blocul 30, scările 1, 2; Calea Rahovei nr. 317, blocul 30A, reluarea alimentării cu gaze naturale se va face doar după finalizarea cercetărilor organelor abilitate”, a precizat Distrigaz.

Potrivit companiei, în prezent, echipele Distrigaz Sud Rețele desfășoară activități premergătoare, necesare pregătirii elementelor rețelei de distribuție din zonă, în vederea realimentării în siguranță a clienților afectați de închiderea neprogramată.

Trei persoane au murit și 20 au fost rănite într-o explozie care s-a produs vineri dimineață într-un bloc din cartierul Rahova, în Sectorul 5 al Capitalei. Imobilul avea 108 apartamente în care locuiau circa 400 de persoane.