Clinica stomatologică din București unde a murit o fetiță de 2 ani reacționează la acuzațiile ministrului Sănătății că nu avea autorizații pentru procedurile de sedare profundă

Reprezentanții Crystal Dental Clinic susțin că pentru noile spații ale clinicii unde se făceau intervențiile cu sedare profundă „procedurile de avizare și autorizare sunt în desfășurare, conform etapelor legale prevăzute”, iar „aceste demersuri au fost cunoscute și monitorizate de instituțiile abilitate”. Ei au reacționat după ce ministrul Sănătătii a spus că fetița de doi ani a murit într-un sediu nou al clinicii, care nu avea avize și autorizații pentru astfel de proceduri.

Crystal Dental Clinic spune, într-un comunicat de presă transmis sâmbătă, că intervențiile de sedare profundă, desfășurate de clinică în ultimii ani, s-au realizat în cadrul unei unități care a funcționat în baza autorizațiilor și avizelor necesare, eliberate de instituțiile competente.

„De asemenea, în procesul de extindere a activității, clinica a investit în noi spații medicale și echipamente moderne de sedare, iar procedurile de avizare și autorizare pentru aceste spații sunt în desfășurare, conform etapelor legale prevăzute. Aceste demersuri au fost cunoscute și monitorizate de instituțiile abilitate, în conformitate cu legislația aplicabilă”, au transmis reprezentanții clinicii.

Ei spun că în spațiul public „au circulat informații incomplete sau denaturate, care pot crea confuzie într-un moment încărcat emotional” și că „orice evaluare trebuie realizată exclusiv pe baza documentelor oficiale, nu prin speculații sau afirmații neverificate”.

„Crystal Dental Clinic are o activitate de peste 20 de ani, o echipă formată din peste 100 de profesioniști și zeci de mii de pacienți care ne cunosc standardele. Rămânem angajați în transparență, cooperare instituțională și susținerea tuturor procedurilor necesare pentru clarificarea completă a faptelor.

Suntem alături de familie în această perioadă extrem de dificilă și evităm orice declarație care ar putea accentua durerea sau influența ancheta în curs”, adaugă reprezentanții Crystal Dental Clinic.

Clinica nu avea autorizații pentru sedare profundă, spune ministrul Sănătății

Fetița de doi ani care a murit joi, după ce i-a fost făcută sedare profundă, a fost tratată într-un al doilea sediu al clinicii, vizavi de clădirea principală, care nu „respectă normativul și legislația în vigoare”, a declarat, vineri, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, precizând că acestea sunt date preliminare în urma controlului declanșat la clinică de către Inspecția Sanitară de Stat.

Alexandru Rogobete a spus că, deși nu are un raport final, „din ce știu de la echipa mea de la fața locului, există spații care nu respectă normativul și legislația în vigoare cu privire la funcționarea unui cabinet în care se asigură anestezie intravenoasă, care face anestezie generală în afara spitalului”:

„Lucrurile, din nou nu stau foarte bine, în sensul în care autorizațiile nu sunt emise corespunzător. Sigur, nu am încă un raport final, dar din ce știu de la echipa mea care se află la fața locului, există spații care nu respectă normativul și legislația în vigoare cu privire la funcționarea unui cabinet în care se asigură anestezie intravenoasă, mă rog, anestezie generală în afara spitalului.

Revin sau ajungem din nou la aceeași problemă pe care am avut-o și pe care am spus-o acum câteva săptămâni în conferința de presă – avem avize emise ilegal, clinici private care funcționează în afara legii, protocoale care nu sunt respectate și la finalul zilei mor oameni”.

Ce spun părinții

Părinții fetiței de doi ani acuză că nu au fost anunțați imediat despre tragedie.

„Deci ea a intrat la 17:06, şi la 17:30 ea a intrat în stop. Pe mine m-au anunţat după o oră că a intrat în stop şi după o oră jumătate a venit ambulanţa. Le-a fost frică şi e normal, înţeleg, au încercat ei s-o resusciteze. Poate dacă ar fi venit ambulanţa, poate dacă… Nu ştiu…”, a declarat mama fetiţei, potrivit Observator News.

Și tatăl copilului susține același lucru. „Copilul a intrat în stop cardio-respirator, iar pe noi ne-au anunțat abia după o oră și ceva”, a spus el într-o discuție cu jurnaliștii.

De asemenea, bărbatul a povestit că au existat o serie de schimburi de mesaje cu medicul anestezist, care i-a asigurat pe părinți că se poate face intervenția, deși valorile unor analize au ieșit mărite.

„Analizele fetiței au ieșit aseară, la ora 21.00-22.00, iar analizele la ficat ieșiseră de șase ori mai mari decât era limita. Azi soția a sunat, ca să vină în altă zi, a dat și mesaje pe WhatsApp… i-a spus că este în regulă, că poate să vină, că nu afectează cu nimic acele analize, acele valori mai mari”, a relatat tatăl fetiței, joi seară.

„Soția a venit azi cu fetița. După 20 de minute după ce au sedat-o sau au anesteziat-o, copilul a intrat în stop cardio-respirator”, a mai spus tatăl fetiței, care acuză și că apelul la 112 s-a făcut cu mare întârziere.

Clinica spune că fetița a mai trecut printr-o procedură similară și în ianuarie, cu aceeași echipă

Reprezentanții clinicii stomatologice spun, într-un comunicat de presă, că fetița a mai trecut printr-o procedură similară, cu sedare profundă, în 27 ianuarie 2025, realizată în cadrul aceleiași clinici de aceeași echipă medicală, medic anestezist și medic stomatolog, procedură care s-a încheiat „fără complicații și cu o recuperare completă”.

Cinica a subliniat, într-un comunicat transmis vineri, că de-a lungul a 11 ani au fost realizate peste 1.700 de proceduri care au implicat sedare de către același medic anestezist sub cărui grijă a fost copila de 2 ani și nu a înregistrat incidente.

Fetița avea o „patologie cronică complexă”, arată autopisa

Copila de doi ani care a murit joi seară într-o clinică stomatologică din București, unde i-a fost făcută sedare totală, avea o „patologie cronică preexistentă complexă”, potrivit concluziilor preliminare ale autopsiei, transmise de Parchetul Tribunalului București.

„Conform concluziilor preliminare emise în urma efectuării autopsiei medico-legale de către Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici”, decesul minorei a survenit în timpul unei intervenții stomatologice la o pacientă cu o patologie cronică preexistentă complexă”, spun reprezentanții Parchetului Tribunalului București, într-un comunicat de presă transmis vineri.