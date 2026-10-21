Ce a răspuns Cristela Georgescu, întrebată din ce trăiește după ce DIICOT a pus sechestru pe conturile politicianului

Cristela Georgescu a spus, într-un interviu pentru „Marius Tucă Show” difuzat marți, că trăiește din banii pe care i-a economisit atunci când ocupa „funcții executive”. Ea a susținut că întrebările despre veniturile familiei „nu fac cinste”, scrie Gândul.



Soția fostului candidat la prezidențiale a oferit aceste răspunsuri în contextul în care DIICOT a pus sechestru pe mai multe conturi bancare deschise pe numele lui Călin Georgescu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale este arestat preventiv, fiind acuzat de DIICOT că a înșelat un om de afaceri cu peste 1,1 milioane de euro.

„Acest gen de întrebare, să știți, mi se pare că nu face deloc cinste”

Întrebată de Marius Tucă din ce trăiește în această perioadă, Cristela Georgescu a spus că propriile ei conturi nu au fost blocate, pentru că ea nu are nicio calitate în dosar: „Pe numele meu nu au blocat nimic. Și acolo am niște resurse, bineînțeles”.

„Acest gen de întrebare, să știți, mi se pare că nu face deloc cinste. Adică nu mi-e rușine că nu am dat un răspuns, dar mi-e rușine de întrebarea pe care o tot repetă obsesiv”, a continuat Cristela Georgescu, potrivit Gândul.

Cristela Georgescu a comparat aceste întrebări cu solicitările pe care spune că le primea în campania electorală: „Așa cum cei care pun această întrebare se consideră îndreptățiți să o pună, fără jenă, și eu mă consider îndreptățită să nu răspund decât în fața autorităților. Suntem persoane fizice, nu trăim din bani publici”.

Ea a criticat și decizia de a pune sechestru asupra bunurilor comune, precum casa de la Mogoșoaia.

„Nu știți nici ce stil de viață am avut”

Cristela Georgescu a explicat că a avut venituri importante în perioada în care a lucrat pe poziții „executive”:

„Am auzit și această teorie: «A, păi ați lucrat acum 10 ani». Da, dar de aici se vede ignoranța dumneavoastră. Pentru că nu știți nici ce stil de viață am avut. În niciun caz nu ne-am destrăbălat, să spun așa, și ce salarii se plătesc pentru aceste funcții executive, care sunt confidențiale. Eu am fost o persoană care a avut rezultate remarcabile, excepționale”.

Soția fostului candidat la prezidențiale a mai spus și că a acordat întotdeauna o atenție deosebită economisirii banilor, motiv pentru care avea pus deoparte salariul pe un an: „Eu am fost un om responsabil. Nu degeaba am predat și educație financiară”.

Ea a vorbit și despre declarația de avere depusă de Călin Georgescu la candidatura din 2024. Ea a sugerat că o comparație între situația financiară de atunci și cea actuală ar putea oferi răspunsuri privind resursele familiei.

„Ce aveam noi atunci și ce avem noi acum? Inclusiv una dintre mașini nu mai este”, a continuat Cristela Georgescu.

Declarația de avere a lui Călin Georgescu

În prima declarație de avere a lui Georgescu, publicată pe site-ul Biroului Electoral Central în octombrie 2024, acesta are două conturi bancare. Cele două conturi în euro sunt deschise în 2021 la OTP Bank și au o valoare totală de 264.000 euro.

În aceeași declarație, apărea și un teren intravilan și o casă de locuit în județul Brașov, dar și o mașină din 2022. El avea atunci un salariu de la Universitatea din Pitești de 72.000 de lei pe an, adică 6.000 de lei lunar. Cristela Georgescu avea un salariu de 25.458 de lei anual, adică puțin peste 2.000 de lei pe lună.

În a doua declarație de avere, depusă înainte de turul 2 anulat prin decizia Curții Constituționale din 6 decembrie 2024, suma din conturi a scăzut la 180.000 de euro, dar s-au adăugat o casă și un teren în Mogoșoaia.

Sechestru pe bunurile lui Călin Georgescu

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pe 29 septembrie. Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de un om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care susține că ar fi fost păgubit cu suma de 1,1 milioane de euro.

La data de 7 octombrie, DIICOT a pus sechestru pe mai multe conturi bancare deschise pe numele lui Georgescu, după ce puseseră sechestru şi pe vila din Mogoşoaia. Fostul candidat la prezidențiale a cerut ridicarea sechestrului pus pe vila sa din Mogoșoaia, însă magistrații de la Tribunalul București au respins contestația formulată de avocații săi.