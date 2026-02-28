Ce arată o imagine din satelit cu palatul liderului suprem al Iranului, realizată imediat după atacul coordonat al SUA și Israel

Ayatollahul Ali Khamenei, prima sa apariție în public după conflictul cu Israel Foto: Profimedia

Un nor negru de fum și pagube extinse la complexul securizat al ayatollahului Ali Khamenei. Sunt urmările atacului coordonat al SUA și Israel asupra Teheranului, surprinse de imagini din satelit, scrie New York Times.

Imaginea a fost realizată de Airbus sâmbătă dimineață, la scurt timp după atac.

În poză se vede complexul care era folosit de Ayatollahul Ali Khamenei de obicei ca reședință și sediu principal pentru primirea înalților oficiali grav avariat.

EXCLUSIVE || A satellite image reported to be captured by Airbus shows multiple damaged structures inside the compound associated with Iran’s Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei in Tehran. His current whereabouts remain unknown, while the site is widely regarded as his official… pic.twitter.com/pW7mSSgifz — MAK 🇵🇰 مسعود احمد خان (@_iMAKsays) February 28, 2026

Șapte rachete au lovit o zonă din apropierea palatului prezidențial, situat în Shemiran, la nord de Teheran, precum și în apropierea complexului lui Khamenei, a anunțat agenția de știri semi-oficială iraniană Tasnim.

Informațiile citate de CNN și de alte surse americane de știri au spus că atât Khamenei, cât și președintele Iranului, Massoud Pezeshkian, au fost vizați de atacuri.

Agenția de știri Reuters a citat o sursă care a afirmat că Khamenei nu se afla în Teheran și că a fost transferat într-un loc sigur.