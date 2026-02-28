Sari direct la conținut
Actualitate

Ce arată o imagine din satelit cu palatul liderului suprem al Iranului, realizată imediat după atacul coordonat al SUA și Israel

HotNews.ro
Ce arată o imagine din satelit cu palatul liderului suprem al Iranului, realizată imediat după atacul coordonat al SUA și Israel
Ayatollahul Ali Khamenei, prima sa apariție în public după conflictul cu Israel Foto: Profimedia

Un nor negru de fum și pagube extinse la complexul securizat al ayatollahului Ali Khamenei. Sunt urmările atacului coordonat al SUA și Israel asupra Teheranului, surprinse de imagini din satelit, scrie New York Times.

Imaginea a fost realizată de Airbus sâmbătă dimineață, la scurt timp după atac.

În poză se vede complexul care era folosit de Ayatollahul Ali Khamenei de obicei ca reședință și sediu principal pentru primirea înalților oficiali grav avariat.

Șapte rachete au lovit o zonă din apropierea palatului prezidențial, situat în Shemiran, la nord de Teheran, precum și în apropierea complexului lui Khamenei, a anunțat agenția de știri semi-oficială iraniană Tasnim.

Informațiile citate de CNN și de alte surse americane de știri au spus că atât Khamenei, cât și președintele Iranului, Massoud Pezeshkian, au fost vizați de atacuri.

Agenția de știri Reuters a citat o sursă care a afirmat că Khamenei nu se afla în Teheran și că a fost transferat într-un loc sigur.

Citește și
Urmările atacului asupra Teheranului Foto: Profimedia Israelienii și americanii și-au împărțit rolurile în atacul asupra Iranului. Ce a urmărit fiecare țară
SUA și Israel au lansat, sâmbătă dimineață, un atac coordonat asupra Iranului Foto: Profimedia SUA au lansat operațiunea „Furie epică” asupra Iranului. „Trump nu tratează războiul ca pe o chestiune gravă, așa cum este”. Este posibil un război „scurt și curat”?
Coloane de fum în Teheran, în urma atacului coordonat al SUA și Israelului Foto: Profimedia LIVE Trump către iranieni: „Vor fi bombe peste tot. E poate singura voastră șansă să scăpați de regim”. SUA și Israelul au atacat „coordonat” / Iranul ripostează cu valuri de rachete și drone spre Israel și țările cu baze americane / Tot ce știm la acest moment

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro