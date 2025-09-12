Ce argument are compania maghiară MVM, care vrea să cumpere E.ON România, în fața suspiciunilor că va aduce gaz rusesc. Decizia va aparține CSAT

„Este pe deplin garantat că gazul livrat României nu poate proveni din Rusia”, susține compania ungară de stat MVM, într-un răspuns la solicitarea HotNews.ro. La finalul anului trecut, MVM a încheiat un acord cu nemții de la E.ON pentru a prelua furnizorul de gaze și electricitate E.ON România, dar tranzacția nu a primit aviz de la Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine pentru că ridică „probleme de securitate” și a ajuns pe masa Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Reprezentanții grupului din Ungaria susțin însă că este mai rentabil să cumpere gaze de la producătorii din România.

E.ON România este unul dintre cei mai mari furnizori de electricitate și gaze din România, cu un portofoliu de peste 3,4 milioane de clienți rezidențiali și de business.

MVM a încheiat un acord pentru preluarea subsidiarei locale a E.ON, însă tranzacția nu a primit aviz de la Comisia de Examinare a Investițiilor Străine Directe și a fost trimisă spre analiză în CSAT, în urma suspiciunilor că tranzacția ridică probleme de securitate națională prin faptul că MVM va furniza gaz rusesc românilor.

Reprezentanții MVM susțin că legislația europeană va împiedica Ungaria să exporte în alte țări gazele pe care le aduce din Rusia. În plus, este mai sigur și rentabil să se aprovizioneze cu gaze de la producătorii români, mai arată compania, care spune că analizează inclusiv posibilitatea de a achiziționa gaze offshore din zăcământul Neptun Deep, unde producția va începe în 2027.

„Așteptăm o comunicare oficială de la Consiliul Suprem de Apărare a Țării”

Compania nu a primit încă un răspuns oficial privind decizia Comisiei de Investiții: „Am avut un dialog cu Comisia pentru Investiții Străine Directe (FDI), însă comunicarea oficială despre următoarea etapă a procesului FDI la nivelul CSAT este așteptată abia în zilele următoare.

Nu avem informații suplimentare legate de raționamentul și preocupările principale ale comisiei FDI, în afara comunicării oficiale emise de autoritate. MVM este pregătită și va răspunde tuturor aspectelor ridicate în această informare”.

„România are un potențial semnificativ pentru dezvoltarea energiei regenerabile, în special în eolian și solar – domenii unde Grupul MVM are expertiză solidă. De asemenea, trebuie menționat că MVM este deja prezentă în România prin hidrocentralele sale.

Această achiziție reprezintă o platformă solidă pentru extinderea capacităților de energie verde și pentru decarbonizarea treptată a portofoliului de furnizare, în conformitate cu obiectivele noastre de sustenabilitate. În combinație cu cadrul de reglementare stabil al României, bazat pe apartenența la UE, cu piața de energie electrică liberalizată și cu perspectivele economice favorabile, vedem aici o valoare strategică pe termen lung.

Ne angajăm, de asemenea, să colaborăm cu echipele locale, să sprijinim crearea de locuri de muncă și schimbul de know-how la nivel regional, nu doar pe segmentul de furnizare de energie electrică și gaze naturale, ci și pe cel al soluțiilor de eficiență energetică”, se mai arată în răspunsul primit de la Budapesta.

„România funcționează într-un cadru robust și previzibil al reglementărilor europene privind piața energiei, ceea ce oferă o bază solidă pentru investiții pe termen lung. Cu piața de electricitate deja liberalizată și cea de gaze aflată pe același drum, țara oferă un mix echilibrat între dinamica concurențială și infrastructura reglementată – asigurând atât libertatea de alegere a clienților, cât și accesul echitabil și nediscriminatoriu la rețele.

Vedem, de asemenea, un potențial puternic de creștere economică și o poziție unică în privința resurselor energetice primare. Această combinație de stabilitate și oportunitate face din România o alegere naturală pentru noi ca piață strategică de creștere”.

MVM susține că va cumpăra gaze de la producătorii români

Întrebați de unde vor achiziționa gazul pe care îl vor livra consumatorilor români, oficialii MVM au precizat că, în țările care au producție internă, precum România, achiziția de gaze de la producătorii locali reprezintă alegerea cea mai fiabilă și mai rezonabilă din punct de vedere economic. „Prin urmare, piața producătorilor interni va fi prioritatea noastră principală”.

„Păstrăm toate opțiunile deschise și analizăm activ oportunitățile viitoare, precum gazele offshore din Neptun Deep. Experții noștri de trading evaluează permanent piața și, dacă această sursă va contribui la optimizarea portofoliului nostru de achiziții la momentul respectiv, cu siguranță o vom lua în considerare”.

Întrebați ce garații oferă că gazul livrat în România nu va proveni din Rusia, reprezentanții MVM au răspuns:

„ Contrar îngrijorărilor exprimate în spațiul public din România, este important de subliniat că un nou proiect de regulament al UE, aflat în discuție, va interzice exportul de gaz de origine rusească către alte state membre începând cu 1 ianuarie 2026. În cadrul programului REPowerEU, Ungaria nu va putea vinde gaze rusești niciunei țări din UE, inclusiv României.

Astfel, este pe deplin garantat că gazul livrat României nu poate proveni din Rusia. În plus, simplul fapt că vom intra pe piața locală ca acționari alături de statul român, unde ANRE are evident o supraveghere strictă asupra proceselor noastre, reprezintă o garanție în sine”.

Tranzacția prin care MVM preia E.ON România ridică probleme de securitate națională

MVM a încheiat, la finalul anului trecut, un acord cu E.ON pentru preluarea subsidiarei locale a companiei germane. E.ON România este unul dintre cei mai mari furnizori de electricitate și gaze din România, cu un portofoliu de peste 3,4 milioane de clienți rezidențiali și de business.

Comisia de Examinare a Investițiilor Străine Directe nu a emis un aviz până în luna august, când tranzacția a fost trimisă spre analiză în Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

Comisia fusese sesizată de Ministerul român al Energiei, care susținea, în ianuarie, că tranzacția ridică probleme de securitate prin potențialul său de a submina independența energetică a României și de a favoriza influențele externe ostile Uniunii Europene.

MVM Zrt. are relații comerciale extinse cu Gazprom și Rosatom, companii rusești aflate sub sancțiuni internaționale, prin care Ungaria își menține o dependență ridicată de gazele naturale și tehnologia nucleară din Rusia, a arătat Ministerul Energiei, într-un comunicat de presă.

Au fost identificate elemente de „decisive influence, shadow control, influence by economic dependence și effective control”, atât în cadrul MVM Grup cât și a societății prin intermediul căreia se intenționează cumpărarea pachetului majoritar al E.ON Energie România.

„Din analiza documentației depuse de MVM rezultă că structura contractuală și clauzele aferente tranzacției generează o posibilitate de cesiune ulterioară a participațiilor cumpărate de la E.ON Energie România către entități din afara Uniunii Europene sau către alte entități care nu figurează ca părți inițiale ale tranzacției”, mai precizează sursa citată.