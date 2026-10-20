Revolut nu e singura bancă care are probleme marți

Nu numai Revolut, afectată de o cădere majoră a serviciilor oferite, ci și alte bănci europene au avut probleme marți, în contextul unei pene Google Cloud la un centru de date major din zona Londrei.

Întreruperea serviciilor Revolut are legătură cu problemele de la centrul Google Cloud, potrivit unei surse Reuters, dar la ora redactării acestei știri nu este clar dacă și la celelalte instituții este vorba de aceeași cauză.

Printre acestea se numără filiala ING din Germania, care a declarat că au existat probleme la conectarea la serviciile bancare online și la aplicația sa bancară din cauza unei probleme tehnice.

Lloyds, o mare bancă britanică, a transmis că există dificultăți la accesarea unora dintre serviciile sale pe internet, potrivit Sky News.

„Aplicația noastră funcționează, iar clienții se pot autentifica în mod normal, deși suntem conștienți că unii dintre ei se confruntă cu probleme legate de anumite servicii online în această dimineață. Știm că și alte organizații se confruntă cu probleme similare și monitorizăm îndeaproape situația”, a spus aceasta.

Halifax, divizie a Bank of Scotland, deținută la rândul ei de Lloyds, a spus că „suntem conștienți că unii clienți întâmpină probleme cu aplicația noastră și cu serviciile online. Ne pare rău pentru acest lucru și depunem eforturi susținute pentru a remedia situația. Dacă este necesar, ne puteți contacta în continuare telefonic. Vă vom informa imediat ce situația revine la normal”.

De asemenea, probleme ar fi apărut și la gigantul financiar HSBC, potrivit presei britanice și site-ului DownDetector, care centralizează raportări ale utilizatorilor care nu pot accesa diferite servicii.

Problemele au apărut în contextul în care mai multe servicii Google Cloud au înregistrat marți întreruperi în regiunea londoneză a companiei, potrivit paginii de stare a serviciilor.

Pe lângă instituțiile financiare, problemele cu Google Cloud par să fi creat probleme pentru o gamă largă de companii precum Poșta Regală britanică, cel mai mare portal imobiliar din Regatul Unit, Rightmove sau compania de găzduire web SiteGround.

Aplicația Revolut a început să aibă probleme marți dimineață în țări din toată lumea, printre care și România, unde are aproximativ 5 milioane de clienți.

„Putem confirma că banii și datele tuturor clienților noștri sunt în siguranță”, a transmis Revolut.

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