Ce este adenocarcinomul, cancerul cu care a fost diagnosticat Papa Leon

Papa Leon al XIV-lea a fost diagnosticat cu adenocarcinom pulmonar după ce medicii i-au extirpat lobul inferior al plămânului drept în cadrul unei intervenții chirurgicale efectuate marți, a anunțat Vaticanul.

Papa Leon a petrecut o noapte liniștită în spital după ce a suferit o intervenție chirurgicală pentru cancerul pulmonar cu care a fost diagnosticat.

Mai jos, câteva date despre această boală, centralizate de Reuters pe baza informațiilor publicate online de Fundația Americană pentru Cancerul Pulmonar, Biblioteca Națională de Medicină și Societatea Americană de Cancer.

Ce este adenocarcinomul pulmonar

Adenocarcinomul este un tip de cancer care se dezvoltă în celulele glandulare, responsabile de producerea unor substanțe precum mucusul. În plămâni, acesta se dezvoltă în celulele care căptușesc alveolele și este cel mai frecvent subtip de cancer pulmonar cu celule non-mici (NSCLC), categoria care reprezintă aproximativ 80%-85% din cazurile de cancer pulmonar.

Adenocarcinomul reprezintă aproximativ 40% din toate cazurile de cancer pulmonar, potrivit Fundației Americane pentru Cancerul Pulmonar.

De obicei, se găsește în părțile exterioare ale plămânilor și tinde să crească mai lent decât alte forme de cancer pulmonar, crescând șansele de depistare înainte ca acesta să se fi răspândit.

Cine este afectat de boală

Fumatul rămâne principalul factor de risc în ceea ce privește apariția acestei boli grave.

Cu toate acestea, adenocarcinomul este, de asemenea, cel mai frecvent tip de cancer pulmonar în rândul persoanelor care nu au fumat niciodată.

Nu se știe ca Papa să fi fost fumător vreodată.

Simptomele acestui cancer

Boala în stadiu incipient adesea nu prezintă simptome și poate fi descoperită în timpul unor examinări imagistice efectuate din alte motive.

Pe măsură ce cancerul progresează, simptomele pot include tuse persistentă, dificultăți de respirație sau respirație șuierătoare, expectorație de sânge, dureri în piept, umeri sau spate, scădere inexplicabilă în greutate și oboseală.

Vaticanul a precizat că tumora a fost descoperită în timpul unui control medical de rutină. Papa Leon a afirmat duminică că tumora era „bine localizată” și fusese depistată într-un stadiu incipient.

Cum se tratează

Pentru pacienții la care cancerul este limitat la plămân, intervenția chirurgicală oferă cea mai bună șansă de vindecare.

Operația standard este o lobectomie, așa cum s-a întâmplat marți, în cadrul căreia se îndepărtează un lob întreg al plămânului. Medicii o consideră tratamentul preferat atunci când tumora este limitată la un singur lob, deoarece maximizează șansele de a îndepărta tot țesutul canceros, păstrând în același timp cât mai mult din funcția pulmonară.

În funcție de stadiul bolii, tratamentul poate include, de asemenea, chimioterapie, radioterapie, medicamente țintite și imunoterapie. Vaticanul nu a oferit încă nicio informație cu privire la tratamentul de urmărire de care ar putea avea nevoie Suveranul Pontif.

Cum se dă prognosticul

Medicii afirmă că prognosticul depinde în mare măsură de stadiul cancerului și de faptul dacă acesta s-a răspândit dincolo de plămân.

Vaticanul nu a dezvăluit dimensiunea tumorii și nici dacă ganglionii limfatici au fost afectați, ceea ce face imposibilă evaluarea prognosticului individual al lui Leon în acest stadiu.

Potrivit Societății Americane de Cancer, rata de supraviețuire relativă pe cinci ani pentru cancerul pulmonar cu celule non-mici este de 67% atunci când boala rămâne localizată la nivelul plămânului.

Rata scade la aproximativ 40% atunci când boala s-a răspândit la țesuturile învecinate sau la ganglionii limfatici și la aproximativ 12% atunci când s-a răspândit la organe îndepărtate.

Cu toate acestea, se menționează că persoanele diagnosticate în prezent pot avea o perspectivă mai favorabilă decât sugerează aceste statistici, datorită îmbunătățirii tratamentelor. Experții medicali avertizează, de asemenea, că rezultatele variază semnificativ în funcție de dimensiunea tumorii, de implicarea ganglionilor limfatici, de vârsta pacientului și de starea generală de sănătate a acestuia.