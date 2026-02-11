Ce este euro digital și cum îl vom folosi?

Parlamentul European a aprobat marți două amendamente‑cheie care trimit un semnal politic puternic de susținere pentru introducerea unui euro digital.

Eurodeputații au susținut explicit crearea unui euro digital, considerându-l esențial pentru„întărirea suveranității monetare a UE, reducerea fragmentării plăților de retail și sprijinirea integrității și rezilienței pieței unice”.

Ei au cerut ca euro digital să funcționeze atât online, cât și offline și să garanteze „accesul universal la plăți” și o acceptare largă de către comercianți în întreaga Uniune.

Parlamentul UE a solicitat implicit respingerea oricărei propuneri alternative, cum ar fi cea avansată de raportorul pentru regulament, Ferdinando Navarrete, care a urmărit să acorde prioritate creării unei rețele private de plăți paneuropene, scrie Corriere della Sera.

Ce este euro digital?

Euro digital ar fi o formă digitală de numerar, emisă direct de Banca Centrală Europeană, la fel ca bancnotele și monedele fizice. Ar avea un curs legal de plată – adică acceptarea sa ar fi obligatorie – ar funcționa atât online, cât și offline și ar putea fi schimbat între persoane fizice, sau cheltuit prin intermediul unei aplicații în magazine și pe site-urile de comerț electronic.

Proiectul studiat de BCE a fost deja aprobat de Comisia Europeană și de Consiliul European. Regulamentul pentru emiterea sa trebuie aprobat acum de Parlamentul European.

Cum vor fi cheltuiți banii?

Fiecare cetățean va avea dreptul să-şi deschidă un cont digital în euro la o bancă, sau la un alt intermediar de plăți. În cazul celor care nu au acces la serviciile bancare tradiționale, pentru contul în euro va fi prevăzut un fel de „serviciu universal”, care în Italia ar putea fi oferit de Poștă.

Cum va fi alimentat contul?

Contul poate fi alimentat printr-un depozit bancar tradițional sau prin depuneri în numerar. Acesta poate fi folosit apoi pentru a plăti cu cardul, prin aplicația de euro digital, sau prin aplicația băncii intermediare.

Câți euro digitali poate deține o persoană în contul său?

Încă nu a fost stabilită o limită, estimările variind de la câteva sute, la trei milioane de euro. Acest lucru nu înseamnă că bunurile care depășesc limita de deținere nu pot fi achiziționate cu euro digitali: orice sumă în exces va fi „recuperată” și convertită din contul curent obișnuit al consumatorului. Pentru comercianți limita va fi zero, astfel încât orice euro digital colectat va fi transferat imediat în contul lor tradițional.

Care este scopul acestei limite?

Scopul este de a împiedica ca introducerea monedei euro digitale să golească depozitele bancare și, în consecință, să blocheze creditarea familiilor și a întreprinderilor. Contul digital în euro nu trebuie să devină o alternativă la conturile tradiționale, înlocuind băncile europene, care nu au o poziție unitară vizavi de acest proiect. Băncile italiene sunt în favoare, cu condiția ca investițiile în dezvoltarea infrastructurii să fie rambursate prin mecanisme de remunerare adecvate. Băncile franceze și germane, însă, sunt mai critice. (Material realizat cu sprijinul Rador Radiu România)