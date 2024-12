Ce este parentingul minimalist și cui i se potrivește? Psiholog: „Această abordare este ideală pentru tații care caută să fie mai prezenți în viața copiilor lor”

Trăim într-o eră în care viața devine din ce în ce mai complexă, iar presiunile de a fi un părinte „perfect” par să nu se mai termine. Jucării, activități extra-curriculare, gadgeturi și standarde sociale tot mai ridicate – toate acestea ne pot sufoca, ca părinți, și ne pot distrage de la esențial: relația cu copiii noștri. Aici intervine parentingul minimalist, o abordare care, pe cât de simplă pare la suprafață, pe atât de profundă este în esență. Și tocmai aceste atuuri îl face să se potrivească mănușă și taților.

Ce este parentingul minimalist

O abordare simplificată pentru părinții moderni, ar fi rezumatul definiției acestui nou trend în parenting. Parentingul minimalist este un stil de creștere a copiilor bazat pe reducerea la esențial. Esența sa este să vă concentrați pe ceea ce contează cu adevărat pentru dezvoltarea emoțională, socială și intelectuală a copilului, eliminând surplusul de activități, obiecte și chiar presiuni.

Această abordare nu înseamnă să renunțați complet la toate bunurile materiale sau să trăiți într-o casă goală. Este mai degrabă o invitație de a elimina „zgomotul” din viața de zi cu zi – fie că este vorba despre jucării care nu mai sunt utilizate, programări inutile sau comparațiile toxice cu alți părinți. Un aspect cheie al acestui stil este calitatea relației dintre părinte și copil, nu cantitatea de resurse investite. Este despre timp petrecut cu sens, în loc de timp „bifat” pe lista de responsabilități.

De unde provine acest trend

Conceptul de parenting minimalist este strâns legat de mișcarea minimalismului, care a câștigat popularitate în anii 2010, grație unor autori precum Joshua Fields Millburn și Ryan Nicodemus, cunoscuți și sub numele de The Minimalists (n.red.: minimaliștii). Ei promovează un stil de viață intenționat și conștient, renunțând la acumularea excesivă de lucruri materiale. Minimaliștii au realizat conținut sub diverse forme, inclusiv cărți, documentare Netflix, un blog și un podcast extrem de popular, care a fost descărcat de peste 140 de milioane de ori. Site-ul lor oficial, The Minimalists, oferă informații despre misiunea lor și resurse pentru cei care doresc să adopte minimalismul.

În parenting, ideea a fost explorată pentru prima dată de Christine Koh și Asha Dornfest în cartea lor, „Minimalist Parenting: Enjoy Modern Family Life More by Doing Less” 2013 (n.red.: Parenting minimalist: Bucură-te mai mult de viața modernă de familie făcând mai puțin). Cartea include strategii pentru gestionarea timpului, simplificarea meselor și recreerii, dar și pentru îngrijirea de sine. Website-ul oficial al cărții, Minimalist Parenting, oferă informații suplimentare despre filozofia lor, linkuri pentru achiziționarea cărții și resurse adiționale. În plus, Christine și Asha găzduiesc podcastul „Edit Your Life”, unde explorează subiecte similare despre simplificarea vieții de zi cu zi.

Ce spun studiile despre parentingul minimalist

Această filosofie a fost adaptată la nevoile familiilor moderne în care părinții recunosc că se confruntă cu o suprasaturare informațională și materială. Un studiu din 2023, intitulat „When Less Is More: Understanding the Adoption of a Minimalist Lifestyle Using the Theory of Planned Behavior” (n.red: Când mai puțin înseamnă mai mult: înțelegerea adoptării unui stil de viață minimalist folosind teoria comportamentului planificat), analizează factorii socio-psihologici ce influențează adoptarea unui stil minimalist. Deși focusul este pe minimalism în general, rezultatele pot fi aplicate și parentingului minimalist.

Un alt studiu, realizat de Pew Research Center în 2023, a arătat că părinții din generația millennial sunt cei mai susceptibili să adopte această abordare. Mai ales în contextul pandemiei COVID-19, când mulți au redescoperit importanța lucrurilor simple: timpul petrecut în familie, joaca liberă și conectarea autentică.

De ce se potrivește mănușă taților

Parentingul minimalist nu simplifică doar viața copilului, ci și pe cea a părinților. Fiecare decizie eliminată din rutina zilnică le oferă mai mult timp și energie pentru a se concentra pe relații. Astfel, parentingul minimalist este potrivit mai ales pentru părinții care:

simt că jonglează cu prea multe responsabilități și au nevoie de o metodă mai clară pentru prioritizare;

și au nevoie de o metodă mai clară pentru prioritizare; vor să reducă consumul excesiv de resurse , fie din motive financiare, fie ecologice;

, fie din motive financiare, fie ecologice; își doresc o conexiune mai profundă cu copiii lor , fără a se simți prinși într-o cursă pentru a oferi „mai mult”;

, fără a se simți prinși într-o cursă pentru a oferi „mai mult”; preferă structura, dar fără rigiditate, și vor să-și crească copiii în moduri care încurajează independența și creativitatea.

„Această abordare este ideală pentru tații care caută să fie mai prezenți în viața copiilor lor. Îi ajută fără să simtă că trebuie să își măsoare succesul prin numărul de activități sau lucruri oferite. Parentingul minimalist se potrivește perfect cu abordarea mai pragmatică și orientată spre soluții a taților, mai puțin aplecați spre a complica lucrurile și preferă soluții directe și eficiente”, spune psihoterapeutul de cuplu, familie și copii, Ramona Ivan.

Potrivit acesteia, minimalismul parental le permite să prioritizeze ce contează cu adevărat – timpul petrecut cu copilul – fără să fie distrași de detalii sau de acumularea de obiecte. Spre deosebire de unele mame, care pot simți o presiune culturală mai mare pentru a gestiona toate aspectele copilăriei (jucării, garderobă, decor, activități), tații pot adopta o perspectivă mai generală, concentrându-se pe dezvoltarea copilului, nu pe detalii estetice sau sociale. În plus, ei tind să aibă o relație mai practică cu obiectele copiilor (de exemplu, jucăriile) și pot lua mai ușor decizii legate de eliminarea celor inutile.

„Este important, însă, ca minimalismul să nu fie perceput ca un compromis forțat. Tații pot colabora cu mamele pentru a decide ce este cu adevărat esențial pentru copil. Pot scoate în evidență impactul pozitiv asupra copilului, cum ar fi mai puțin stres, mai multă creativitate și o conexiune emoțională mai profundă. Argumentele legate de economiile financiare și de reducerea timpului de organizare pot fi, de asemenea, convingătoare pentru mame”, crede psihoterapeutul.

Cu ce stiluri de parenting se aseamănă

Parentingul minimalist are asemănări cu trei stiluri de parenting:

parentingul necondiționat (mindful) – ambele stiluri pun accent pe conștientizare și pe crearea unei relații autentice cu copilul. parentingul permisiv (indulgent) – promovează autonomia copilului și încurajează joaca nestructurată, în locul activităților suprastructurate. parentingul autoritativ (democratic) – deși nu este minimalist prin definiție, acest stil valorifică granițele sănătoase și conexiunea emoțională, aspecte esențiale și pentru minimalism.

Care sunt beneficiile concrete ale parentingului minimalist

Fiecare decizie eliminată din rutina zilnică le oferă mai mult timp și energie pentru a se concentra pe relații. Studiile arată că familiile care adoptă minimalismul raportează mai puțin stres și o mai mare satisfacție în familie​. Adoptând acest stil, părinții pot observa:

reducerea stresului familial, datorită unei vieți mai organizate și mai puțin aglomerate;

o relație mai apropiată cu copiii, bazată pe timp de calitate și conectare emoțională;

creșterea creativității și independenței copiilor, care învață să valorifice mai mult puținul pe care îl au;

economii financiare, renunțând la cheltuielile pe lucruri inutile.

Prin urmare, acest stil poate deveni o modalitate de a aduce simplitate și claritate în viața de familie, iar prin dialog deschis și cooperare, mamele pot înțelege beneficiile și pot adopta treptat această filozofie.

5 idei ca să aplici parentingului minimalist

Parentingul minimalist se bazează pe ideea de a elimina surplusul pentru a face loc lucrurilor cu adevărat importante – conexiunea, timpul de calitate și dezvoltarea autentică a copilului. Iată cum puteți transforma sugestiile practice în pași concreți:

1. Reduceți dezordinea fizică

Începeți cu un proces de „debarasare” împreună cu copilul:

selectați jucăriile și obiectele pe care nu le mai folosește și donați-le sau reciclați-le. Acest pas nu doar că reduce dezordinea, dar îi învață pe copii empatia și sustenabilitatea.

adoptați regula „un obiect intră, unul iese” pentru a preveni acumularea.

alegeți jucării care le provoacă creativitatea, cum ar fi LEGO, blocuri de lemn sau obiecte creative, care stimulează imaginația și nu aglomerează spațiul.

2. Prioritizați activitățile

Un aspect cheie al minimalismului este concentrarea pe calitate, nu pe cantitate:

renunțați la supraîncărcarea programului copilului cu activități extrașcolare. În schimb, alegeți doar 1-2 activități care îl pasionează cu adevărat și care îi oferă bucurie.

includeți timp liber nestructurat pentru joacă și relaxare. Copiii au nevoie de pauze pentru a-și dezvolta creativitatea și autonomia.

3. Stabiliți rutine simple și flexibile

Rutinele bine definite reduc stresul și creează un mediu stabil:

creați rutine de dimineață și de seară simple. De exemplu, un ritual de seară poate include o poveste și pregătirea hainelor pentru ziua următoare.

evitați încărcarea zilei cu sarcini inutile. Minimalismul înseamnă și reducerea presiunii asupra ta ca părinte.

4. Fiți prezenți – conexiunea contează mai mult decât orice altceva

Timpul de calitate cu copilul este esențial:

renunțați la telefon sau alte distrageri în timpul interacțiunilor cu copilul.

ascultați-l cu adevărat și implicați-vă activ în conversațiile sau jocurile cu el. Minimalismul parental pune accent pe relația părinte-copil mai presus de orice altă preocupare.

5. Implicați întreaga familie

Pentru ca minimalismul să funcționeze, toți membrii familiei trebuie să fie implicați:

vorbiți cu partenerul și cu copilul despre beneficiile acestui stil de viață.

Luați decizii împreună – de exemplu, ce obiecte păstrați și ce donați.

Rezultate pozitive ale minimalismului parental

Copiii învață să aprecieze lucrurile simple și să fie mai recunoscători.

Timpul petrecut în familie devine mai valoros și mai autentic.

Rutinele devin mai ușor de gestionat, iar părinții simt mai puțin stres.

Parentingul minimalist nu este doar un stil, ci un angajament de a prioritiza ceea ce contează cu adevărat în viața copilului și în familie. Este despre a crea un echilibru care să aducă liniște și bucurie pentru toți cei implicați. Parentingul minimalist nu este o soluție universală, dar pentru mulți părinți moderni, poate reprezenta o gură de aer proaspăt. Într-o lume care pare să ceară mereu „mai mult”, alegeți să oferi mai puțin – dar cu semnificație. Copilul nu va ține minte câte jucării i-ai cumpărat, ci cât de bine s-a simțit alături de tine.