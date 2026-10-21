Ce face premierul Luca Niculescu în prima zi de mandat. Evenimentele programate în cursul dimineții

În prima zi de după preluarea oficială a funcției de prim-ministru, Luca Niculescu îi va însoți, în cursul dimineții, pe cinci dintre miniștrii săi la ceremoniile de preluare a mandatului de la predecesorii lor.

Conform unei informări transmise de Palatul Victoria, miercuri, în prima zi de la preluarea mandatului, premierul va merge la:

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – ora 9:00; preluarea mandatului de către noul ministru, Alexandru Mihai Ghigiu;

Ministerul de Externe – ora 9:40; preluarea mandatului de către noul ministru Dan Neculăescu;

Ministerul Educației și Cercetării – 10:15; preluarea mandatului de către noul ministru Sorin Costreie;

Ministerul Apărării Naționale – 11:00; preluarea mandatului de către noul ministru Ștefan Radu Oprea;

Ministerul Culturii – 11:45; preluarea mandatului de către noul ministru al Culturii, Ioana Ciocan.

Respectarea unei cutume

Potrivit cutumei, miniștrii care părăsesc funcțiile din Guvern predau mandatele succesorilor lor la sediul ministerelor, însă nu există o obligație ca cei care pleacă să fie prezenți la sosirea noului ministru.

Totuși, fostul premier Ilie Bolojan a dat un semnal către miniștrii pe care i-a avut, întrucât liberalul l-a așteptat la Palatul Victoria pe Luca Niculescu marți seară, cei doi având o discuție de aproximativ 25 de minute înaintea primei ședințe a noului cabinet de miniștri.

Dacă modelul va fi preluat de ceilalți miniștri ai lui Bolojan, atunci Mihai Ghigiu va fi întâmpinat de către Dragoș Pîslaru la sediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dan Neculăescu de către Oana Țoiu la Ministerul de Externe, Sorin Costreie de Mihai Dimian la Ministerul Educației, Radu Miruță de Radu Oprea la Ministerul Apărării și Ioana Ciocan de către Andras Demeter la Ministerul Culturii.

Guvernul prezentat de premierul desemnat, Luca Niculescu, a reușit să obțină, marți, votul de învestitură în plenul reunit al Parlamentului, ceea ce pune capăt unei crize guvernamentale prelungite în România, care a durat cinci luni și jumătate.

Noul guvern a depus jurământul, de la ora 19:00, în fața președintelui Nicușor Dan, într-o ceremonie care a avut loc la Palatul Cotroceni.

În cursul serii, membrii noului cabinet au venit la Palatul Victoria, după depunerea jurământului, și au ținut prima ședință de guvern.

La finalul acesteia, miniștrii au făcut fotografia oficială de familie, iar Luca Niculescu a ieșit în prima lui conferință de presă ca premier.

„Am venit aici, la Guvern. Am avut o întâlnire cu premierul Bolojan, căruia îi mulțumesc pentru discuția pe care care am avut-o. Apoi am avut prima ședință de Guvern. A fost o ședință scurtă, pentru organizarea activității guvernamentale în perioada imediat următoare. Ne vom întâlni des alături de miniștrii pe care i-ați văzut. Unii dintre ei vin din PSD, ceilalți sunt din zona independentă. Ne vom întâlni des pentru că sunt multe probleme pe care trebuie să le rezolvăm și trebuie să le rezolvăm urgent”, a spus Niculescu, în conferința susținută după prima ședință a noului Guvern.

Printre problemele care trebuie rezolvate urgent, noul premier a menționat rectificarea bugetară, bugetul pentru 2027, precum și pregătirea pentru sezonul de iarnă.

„După aproape șase luni de criză politică s-au adunat multe urgențe care pot fi rezolvate de un Guvern cu puteri depline”, a spus Niculescu.