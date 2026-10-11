„Pentru câţiva litri de motorină. Ce faliment moral”. Critici dure la adresa lui Trump după înțelegerea făcută cu Putin

Ministrul educaţiei din Germania, Karin Prien, l-a criticat dur pe preşedintele american Donald Trump în urma apelului său la schimbarea preşedintelui Ucrainei şi după ce a încheiat un acord pentru achiziţionarea de motorină rusească, informează duminică agenția germană DPA, preluată de Agerpres.

„Pentru câţiva litri de motorină. Ce faliment moral”, a scris Prien pe platforma X, comentând un articol din presa germană despre declaraţiile lui Trump.

Într-o declaraţie acordată sâmbătă presei, Trump a îndemnat Ucraina să-şi găsească un alt preşedinte, reproşându-i lui Zelenski atât continuarea loviturilor asupra rafinăriilor ruseşti, cât şi lipsa voinţei de a încheia un acord de pace cu Rusia, acord despre care preşedintele american a susţinut că este dorit de Putin.

Zelenski „vrea să le creeze probleme fermierilor noştri, crescătorilor de vite, cu motorina, întrucât Rusia furnizează o mare parte din motorina din întreaga lume”, a argumentat liderul de la Casa Albă, avertizându-l pe preşedintele ucrainean că „are interesul să se oprească” din atacurile asupra rafinăriilor ruseşti.

„Cred că este timpul ca Ucraina să aibă un nou preşedinte”, a concluzionat Trump, adăugând că Zelenski a perturbat aprovizionarea globală cu motorină prin aceste atacuri.

De când SUA şi Israelul au lansat războiul împotriva Iranului în februarie, preţurile la combustibil au crescut în SUA, spre nemulţumirea cetăţenilor americani, care s-ar putea „răzbuna” la urne împotriva republicanilor lui Trump la alegerile intermediare din 3 noiembrie.

„Le sugerez (ucrainenilor) să-şi găsească un nou lider, care poate ajunge la un acord” cu Rusia, a mai spus Trump, care avusese anterior o convorbire telefonică cu Putin şi a afirmat despre acesta că doreşte un acord care să încheie războiul. „Rusia ar dori să încheie un acord (…), dar, dintr-un motiv sau altul, Zelenski nu vrea să încheie un acord”, a susținut preşedintele SUA.