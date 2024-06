CE Minifotbal: România face spectacol și se califică în sferturi

Selecţionata României s-a calificat în sferturile Campionatului European de minifotbal de la Sarajevo, miercuri, după ce a învins formaţia Georgiei, scor 3-0.

România vs Georgia 3-0, în optimile Europeanului de Minifotbal

Golurile „tricolorilor” au fost marcate de Mircea Ungur (‘5), Alexandru Nechita (’33) și Vlad Mocanu (’45).

Georgia a ratat un penalty la scorul de 2-0 pentru România.

Campioană mondială en-titre, România va juca în sferturi cu învingătoarea dintre Bosnia-Herțegovina (gazda EMF EURO 2024) și Cehia (campioana din 2018).

Rezultatele României la EMF Euro 2024: 9-0 vs Turcia, 5-2 vs Polonia, 0-0 vs Ungaria (Grupa D) și 3-0 vs Georgia (optimi).

România a câștigat de șase ori Campionatul European de minifotbal (2010, 2011, 2012, 2013, 2014 și 2015) și a pierdut alte două finale (2018, 2022).

Lotul României la Europeanul de Minifotbal

Portari: Dragoș Nițu, Ionuț Neacșa

Jucători: Mircea Popa, Marius Balogh, Gabriel Dumitrașcu, Raul Dumitrovici, Vlad Mocanu, Vasile Pop, Alexandru Nechita, Viorel Șaim, Iulian Șîplăcan, Andrei Șumălan, Andrei Balea, Mircea Ungur, Cătălin Tineiu.