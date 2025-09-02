Ce răspunde Bolojan întrebat de HotNews de ce nu a ținut cont de cererea lui Nicușor Dan privind pensile magistraților

„Fiecare om care ocupă funcție publică are puncte de vedere față de un proiect sau altul”, a spus Ilie Bolojan, întrebat marți, în conferința de presă, de ce a păstrat în proiectul privind pensiile magistraților perioada de tranziție la vârsta standard de pensionare de 10 ani, și nu de 15 ani, așa cum a solicitat Nicușor Dan.

La intrebarea HotNews „Domnule premier, președintele Nicușor Dan v-a cerut în coaliție ca normele tranzitorii pentru pensiile magistraților să fie de 15 ani, nu de 10. Totuși, ați păstrat în proiectul final 10 ani. Este a doua oară – prima dată a fost cu creșterea TVA – când președintele va solicită un anumit lucru și nu se întâmplă. De ce nu ați făcut modificările cerute de președinte în acest ultim caz? Să treacă normele tranzitorii de la 10 la 15 ani”, Bolojan a răspuns:

„Cred că fiecare om care ocupă funcție publică, ministru, președinte, are puncte de vedere față de un proiect sau altul. El a avut un punct de vedere. Un punct de vedere trebuie transpuns în practică în modul în care poate fi transpus. Nu poți modifica un proiect după ce promovat și l-ai pus în consultare decât dacă vin amendamente. Pe componenta de magistrați nu am avut astfel de amendamente”.

De asemenea, Bolojan a fost întrebat: „Dacă proiectul nu trece de CCR, vă dați demisia?”. El a răspuns:

„Când ai un proiect important care este un jalon pentru a lua alte decizii asemnănătoare, dacă el nu trece e greu de presupus că guvernul mai are legitimatatea să vină cu măsuri asemănătoare în alte domenii”.

Solicitarea lui Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a solicitat 15 ani de tranziție până când vârsta de pensionare a magistraţilor va ajunge la 65 de ani, în loc de 10 ani, pentru că „magistraţii din România au muncit de două-trei ori mai mult decât analogii lor din ţări europene în acești ani”.

„Eu am solicitat 15 ani în loc de 10 ani, pentru că, spre deosebire de multe alte categorii care au pensie de serviciu, pensie specială, magistraţii din România chiar au muncit mult mai mult decât analogii lor din ţări europene”, a declarat Nicușor Dan pe 31 august la la Chișinău.

„Un aviator din România munceşte cât un aviator din Spania, un poliţist din România munceşte cât un poliţist din Franţa, un militar din România lucrează cât un militar din Germania. Magistraţii din România, şi am avut exerciţiul ăsta aproape zilnic o perioadă și săptămânal în perioada cât am fost primar, au muncit în anii aceştia de două – trei ori mai mult decât analogii lor din ţările europene şi atunci, pentru un om care mai are un an până la pensie, eu cred că este rezonabil, dat fiind contextul complicat fiscal în care ne află, să îi cerem să lucreze dublu. Adică mai are un an, să facă doi. Mai are trei ani până la pensie, să lucreze şase. Mai mult mi se pare excesiv, pentru că ei au muncit toată perioada asta”, a explicat atunci preşedintele.

Ilie Bolojan și-a asumat, luni, răspunderea în Parlament pentru pachetul fiscal 2. Acesta prevede și că vechimea în muncă necesară pensionării magistraților va crește de la 25 de ani la 35 ani. Prin reforma pensiilor de serviciu acordate acestora, va exista o perioadă tranzitorie de 10 ani, la finalul căreia pensionarea se va face la 65 de ani, potrivit modificărilor legislative prezentate de către Guvern.