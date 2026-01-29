Ce s-a ales din liniile de tramvai de la Gara Obor: gropi, bălți și parcări improvizate

Pe vremea când Oborul era mai degrabă un domn cu pălărie decât un nod de trafic, această linie de tramvai își făcea datoria conștiincios.

În anii ’30, tramvaiele treceau pe aici scârțâind ușor, ca niște bunici respectabili, și duceau oameni grăbiți, sacoșe de la piață și probabil câteva povești nespuse.

Șinele erau drepte, lumea avea răbdare, iar nimeni nu claxona nervos din reflex.

Citește și vezi, pe B365.ro, cât de mare – și nu în bine – e transformarea din zona Gării și a Autogării Obor.