Ce se întâmplă cu funcția lui Trăilă din Cabinetul Bolojan, după începerea urmăririi penale. Ce spune Guvernul

Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului Bolojan, este urmărită penal de DNA în dosarul afaceristului Fănel Bogos din Vaslui, acuzat de procurori că „a apelat la rețele de influență” pentru a schimba conducerea DSVSA Vaslui. HotNews a întrebat Guvernul dacă aceasta va fi retrasă sau s-a retras din funcție.

„Doamna Trăilă este în concediu de odihnă. Nu a ajuns la mine nicio informație privind retragerea sa”, a declarat pentru HotNews purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu.

Cristina Trăilă este secretar general adjunct al Guvernului din iulie 2024, fiind numită de premierul Ilie Bolojan. Ea este cea care în 16 iulie a apărat Guvernul României la Curtea Constituțională în litigiul dintre Guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție.

Cristina Trăilă a avut două mandate de deputat – între 2016 și 2020 și 2020 și 2024. Ea a candidat pentru un post de deputat și la alegerile din 2024, însă fără succes.

Acuzațiile DNA împotriva Cristinei Trăilă

Trăilă este urmărită penal pentru „complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii de foloase necuvenite”, a anunțat marți DNA.

Acuzațiile pe care DNA i le aduce Cristinei Trăilă

DNA a transmis un comunicat de presă în care spune că, la începutul lunii noiembrie 2025, Trăilă, „în calitate de secretar general adjunct al Guvernului României, ar fi sprijinit demersurile inculpatului Barbu Mihai de exercitare a influenței asupra președintelui A.N.S.V.S.A., în scopul înlocuirii din funcție a directorului D.S.V.S.A. Vaslui cu o persoană agreată de inculpatul B.F.”

Potrivit procurorilor, scopul urmărit ar fi fost obținerea unor foloase necuvenite pentru Fănel Bogos și pentru societatea deținută de acesta, „constând, între altele, în aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ 3 milioane de euro, precum și în diminuarea sau încetarea controalelor sanitar-veterinare la fermele societății.”

Cristina Trăilă este al doilea politician liberal pus sub acuzare în dosarul Bogos. Primul liberal inculpat în dosar este fostul trezorier al PNL, Mihai Barbu, pentru aceeași infracțiune: folosirea influenței politice în scopul obținerii de foloase. Împotriva sa procurorii au luat și măsura controlului judiciar.

Mihai Barbu a fost cel care a intermediat întâlnirea dintre omul de afaceri Bogos și premierul Ilie Bolojan din 23 septembrie 2025, în biroul de la Palatul Victoria.

DNA în acuză pe Bogos că a apelat la conducerea PNL Vaslui și a unor foști rezerviști din serviciile secrete pentru a-l îndepărta de la conducerea DSVSA Vaslui pe directorul Mihai Ponea.