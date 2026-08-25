Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului, la DNA. E audiată în dosarul afaceristului care a ajuns în biroul lui Bolojan

Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului Bolojan, este suspectă în dosarul afaceristului Fănel Bogos din Vaslui, acuzat de DNA că „a apelat la rețele de influență” pentru a schimba conducerea DSVSA Vaslui. Trăilă are calitate de suspect și este audiată marți la sediul DNA Iași, au declarat surse din DNA pentru HotNews.

Trăilă este acuzată de folosirea funcției politice în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau foloase necuvenite, au precizat aceleași surse.

La intrarea la audieri, Cristina Trăilă a refuzat să ofere declarații. Avocata acesteia a cerut insistent jurnaliștilor locali să nu o filmeze pe liberală.

Cristina Trăilă este al doilea politician liberal pus sub acuzare în dosarul Bogos. Primul liberal inculpat în dosar este fostul trezorier al PNL, Mihai Barbu, pentru aceeași infracțiune: folosirea influenței politice în scopul obținerii de foloase. Împotriva sa procurorii au luat și măsura controlului judiciar.

Mihai Barbu și Cristina Trăilă au fost trimiși de conducerea centrală a partidului, în octombrie 2024, să asigure interimatul filialei PNL Vaslui, după ce fostul președinte, Nelu Tătaru, a fost pus sub acuzare pe luare de mită.

Barbu a fost numit președinte interimar al filialei PNL Vaslui. Barbu și Trăilă au candidat pentru un post de deputat, respectiv senator de Vaslui, la alegerile din 2024, însă fără succes.

În septembrie 2025, Barbu a fost numit trezorier al PNL, ulterior fiind numit președinte al Autorității pentru Reformă Feroviară.

Implicarea în dosarul Bogos

Atât Cristina Trăilă, cât și Mihai Barbu, sunt acuzați de DNA că și-au folosit influența politică în favoarea omului de afaceri Fănel Bogos din Vaslui, care dorea îndepărtarea din funcție a unui director incomod. Mihai Barbu a fost cel care a intermediat întâlnirea dintre omul de afaceri Bogos și premierul Ilie Bolojan din 23 septembrie 2025, în biroul de la Palatul Victoria.

Considerat unul dintre principalii jucători de pe piața avicolă din România, Fănel Bogos a fost arestat preventiv în dosarul în care este acuzat de Direcţia Naţională Anticorupţie că „a apelat la rețele de influență” pentru a schimba conducerea DSVSA Vaslui.

Stenogramele din dosarul DNA susţin însă că Bogos ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru a obţine audienţa, al cărei scop ar fi fost schimbarea conducerii instituției de control sanitar-veterinar din Vaslui şi protecţia unei afaceri importante în domeniul avicol.

După ce DNA a anunțat că l-a pus sub control judiciar pe Mihai Barbu, PNL a transmis că l-a suspendat din toate funcțiile deținute în partid, inclusiv din cea de trezorier al PNL.

După punerea sub acuzare, Barbu a declarat la Antena 3 CNN că a vrut să i-l prezinte premierului Ilie Bolojan pe afaceristul vasluian Fănel Bogos, dar susține că scopul întâlnirii nu a fost de a-l salva pe afacerist de problemele sale.