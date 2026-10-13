Ce se întâmplă cu șefa ANM? Diana Buzoianu indică un blocaj major la Meteorologie

Ministra interimară a Mediului a declarat marți că directorul ANM, Elena Mateescu, poate fi schimbată din funcție doar printr-o decizie a Consiliului de Administrație al instituției, însă există o „problemă”.

„Vom trimite raportul corpului de control către CA-ul ANM cu absolut toate neregulile identificate. Problema reală este că CA-ul ANM e nefuncţional de luni de zile pentru că nu au cvorum, deci nu poate lua decizii”, a scris Buzoianu, într-o postare pe Facebook.

Ea a explicat că, în urma concursurilor organizate, nu au fost ocupate toate posturile pentru membri din CA, invocând că super-agenția companiilor de stat a provocat un blocaj în acest proces.

Blocajul de la ANM, sesizat de Buzoianu

„Am încercat de luni de zile să reluăm un concurs, dar AMEPIP nu a avut experți să ne trimită să dăm drumul la concurs – așa că nu s-au putut relua concursurile.

Am încercat să trimitem două propuneri pentru interimat în CA-ul ANM, dar am primit răspunsul oficial că oameni cu experiență de coordonare la catedră fix în domeniul de meteorologie de peste 15 ani de zile nu sunt considerați că au 3 ani de conducere de către AMEPIP”, a mai spus Buzoianu.

Ea a mai susținut că doi experți propuși de Ministerul Mediului au fost respinși de această agenție.

Ministra interimară a Mediului a precizat că a trimis o a treia propunere în cursul zilei de ieri, fiind vorba despre, spune ea, o persoană „cu experiență pe audit și financiar”, iar acum așteaptă un răspuns.

Ea a atras atenția că ANM poate întâmpina probleme dacă AMEPIP nu va rezolva situația.

„Lipsa validării unui membru de către AMEPIP pe diverse interpretări halucinante nu înseamnă doar că directoarea ANM, de exemplu, nu poate fi evaluată, ci și că bugetul ANM nu poate fi aprobat până la final de octombrie”, a indicat Buzoianu.

Scandalul de la ANM

Ministra Mediului i-a cerut demisia șefei ANM, Elena Mateescu. Sâmbătă, ea a anunțat că verificările făcute pentru anii 2025 și 2026 de corpul de control al instituției la Administrația Națională de Meteorologie au scos la iveală achiziții de lenjerie intimă, haine de firmă, parfumuri sau produse cosmetice, toate plătite din bugetul instituției.

Apoi, duminică dimneață, Diana Buzoianu a prezenat noi rezultate ale verificărilor la ANM, ea invocând achiziţii directe cu valori de milioane de lei în ultimii 4 ani, făcute cu încălcarea legislaţiei.

ANM este condusă de Elena Mateescu, în vârstă de 62 de ani. Mateescu se află din 1990 în cadrul administrației meteo și a fost numită director general pe 19 decembrie 2016.

Mateescu a respins acuzațiile și a declarat că nu are „nicio implicare directă în aspectele aruncate în spaţiul public”, după neregulile anunțate de Buzoianu, acuzând o „campanie orchestrată” împotriva ei. Buzoianu i-a cerut demisia, însă șefa ANM a precizat că nu intenționează să plece din funcție.