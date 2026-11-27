Deși nu vor fi precipitații de niciun fel sau vânt, vremea va fi destul de rece la începutul săptămânii viitoare.

Luni și marți, atât temperaturile diurne, cât și cele nocturne vor fi negative în cea mai mare parte a țării.

„În mini-vacanța din 30 noiembrie și până pe 2 decembrie, nu vorbim sub nicio formă de precipitații de niciun fel. Vântul nu o să creeze probleme, însă va fi destul de frig atât dimineața, cât și noaptea, dar și pe parcursul zilei. Așteptăm temperaturi sub cele normale perioadei în mai toate regiunile. Pentru ziua de 30 noiembrie, maximele pornesc cam de la minus 5, minus 4 grade prin nordul Moldovei, prin depresiuni, și se opresc cam la un grad – două grade în Câmpia de Vest. În Capitală vor fi între -2 grade și -1 grad. Pe parcursul nopții, în noaptea de 30 noiembrie, spre minus 14 grade, în depresiunile din estul Transilvaniei, foarte probabil prin nordul Moldovei, cu minus 9, posibil minus 8 grade”, a declarat meteorologul Oana Catrina pentru Agerpres.



Potrivit specialistei, pe parcursul zilei de 1 Decembrie, temperaturile vor fi mai scăzute decât ar fi normal pentru data din calendar, cu valori termice ce vor ajunge chiar și la -8 grade în unele zone.



„De Ziua Națională, vorbim de temperaturi deosebit de scăzute, mai ales dimineața. Pe parcursul zilei, temperaturile mai cresc un pic, în jurul la minus 4 grade în nordul Moldovei, dar vorbim de temperaturi în jurul a minus 7 grade în sud-vestul Olteniei și sudul țării. Concret, temperaturile maxime în data de 1 Decembrie, vor fi de la minus 8 la 2 – 3 grade Celsius, cu cele mai ridicate valori de temperatură în Câmpia de Vest și cele mai coborâte în extremitatea de sud-sud-vest a Olteniei, dar și în sud-vestul Munteniei. În Capitală, se va înregistra o maximă de minus un grad, spre zero grade”, a punctat meteorologul de la ANM.

Meteorologii au emis o serie de avertizări de vreme rea care vor fi valabile în weekend, inclusiv pentru municipiul București. O informate de precipitații mixte, polei, strat de zăpadă, vânt puternic, ninsori viscolite și răcire accentuată a vremii este valabilă până duminică seara, în întreaga țara.



Începând de azi și până duminică seară, vremea se va răci accentuat în București, iar în următoarele zile va ploua, dar va fi și prima ninsoare din acest sezon, în timp ce valorile termice maxime vor coborî sub zero grade.

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