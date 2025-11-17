Ce se va întâmpla cu cei 3 taikonauți pe care China i-a lăsat în spațiu fără o navă de salvare?

O navă spațială se pregătește de andocare la stația Tiangong, imagine ilustrativă difuzată de presa de stat chineză, FOTO: Han Qiyang / Xinhua News / Profimedia

După 204 zile pe orbită, trei taikonauți chinezi s-au întors vineri pe Pământ la bordul unei nave spațiale „Shenzhou”, lăsând în urmă alți trei membri ai echipajului pe stația spațială „Tiangong” cu o „barcă de salvare” defectă, explică Ars Technica.

Comandantul Chen Dong, care și-a încheiat a treia călătorie în spațiu, și colegii săi aflați la primul zbor – Chen Zhongrui și Wang Jie -, au atins solul vineri în interiorul capsulei lor la zona de aterizare Dongfeng. Aterizarea asistată de parașută a avut loc în mijlocul după-amiezii în zona planificată de revenire, situată în deșertul Gobi din regiunea Mongolia Interioară a Chinei.

Oficialii chinezi din domeniul aerospațial au dat peste cap operațiunile de pe stația Tiangong în data de 4 noiembrie, după ce astronauții au descoperit avarii la una dintre cele două capsule de întoarcere Shenzhou andocate la stație.

Agenția spațială pentru zboruri cu echipaj uman a Chinei (CMSA), administrată de armata țării, a anunțat o zi mai târziu modificări ale planului de zbor al stației spațiale în condițiile în care trei membri ai echipajului trebuiau să plece și să se întoarcă acasă în ziua respectivă.

„O mică fisură” a dat peste cap planurile Chinei pentru stația sa spațială

Chen și colegii săi de echipaj se pregăteau să urce la bordul navei Shenzhou 20 pentru călătoria înapoi pe Pământ la câteva zile după sosirea celor trei membri de echipaj înlocuitori, veniți cu nou-lansata capsulă Shenzhou 21. Shenzhou 20 este aceeași navă cu care Chen și cei doi colegi ai săi au ajuns la bordul stației Tiangong în aprilie.

Cei 3 taikonauți ai misiunii Shenzhou 20 a Chinei – Wang Jie (stânga), Chen Zhongrui (centru) și Chen Dong – salută publicul pe 24 aprilie, înainte să decoleze spre stația spațială Tiangong, FOTO: Han Qiyang / Xinhua News / Profimedia Images

Însă oficialii chinezi au anunțat că nava Shenzhou 20 „se suspectează că a fost lovită de mici resturi spațiale” și au confirmat că întoarcerea va fi amânată. Oficialii nu au oferit detalii suplimentare.

CMSA a emis la începutul săptămânii trecute o declarație criptică, afirmând că pregătirile pentru desprinderea capsulei și aterizare sunt în desfășurare. Însă circumstanțele revenirii au rămas neclare până cu câteva ore înainte de întoarcerea taikonauților, termenul folosit pe scară largă pentru astronauții Chinei.

În cele din urmă, oficialii au confirmat detaliile întoarcerii pe Pământ târziu joia trecută. „În baza analizei preliminare a fotografiilor, a revizuirii proiectului, a analizelor de simulare și a testelor în tunel aerodinamic, o evaluare cuprinzătoare a stabilit că geamul hubloului capsulei de revenire a navei spațiale cu echipaj Shenzhou 20 a dezvoltat o mică fisură, cel mai probabil cauzată de un impact extern al resturilor spațiale”, a scris CMSA într-un comunicat publicat pe Weibo, platforma chineză de socializare ce se aseamănă cu „X”, fosta Twitter. „Aceasta nu îndeplinește condițiile pentru o întoarcere în siguranță a unui echipaj uman”, a dezvăluit agenția de la Beijing.

Schimb de nave spațiale între taikonauți pe orbita joasă a Pământului

Considerată nesigură, nava originală a echipajului lui Chen a fost înlocuită cu Shenzhou 21, care a fost lansată și a ajuns la stația Tiangong pe 31 octombrie. Cei trei astronauți care au decolat cu Shenzhou 21 – Zhang Lu, Wu Fei și Zhang Hongzhang – rămân la bordul stației spațiale care cântărește aproape 100 de tone metrice, având la dispoziție doar nava avariată Shenzhou 20 pentru eventualul lor retur pe Pământ.

Mai simplu spus, taikonauții care și-au încheiat misiunea și s-au întors vineri pe Pământ au făcut-o cu nava înlocuitorilor lor, nu cu cea cu care au decolat ei și cu care trebuiau să revină la sol.

Capsula cu care taikonauții chinezi au revenit pe Pământ a aterizat în Mongolia, FOTO: Wang Jiangbo / Xinhua News / Profimedia Images

Linia de nave Shenzhou asigură nu doar transportul către și dinspre orbita joasă a Pământului, ci servește și ca „barcă de salvare” pentru evacuarea astronauților de pe stația spațială chineză în caz de urgențe, precum defecțiuni majore sau un incident medical.

Acestea îndeplinesc același rol ca vehiculele rusești Soyuz și capsulele Crew Dragon ale SpaceX care deservesc Stația Spațială Internațională.

China vrea să îi lase pe taikonauți la bordul Tiangong până în aprilie

CMSA a declarat inițial că o altă navă Shenzhou, Shenzhou 22, „va fi lansată la o dată ulterioară” și că Shenzhou 20 va rămâne pe orbită pentru a „continua experimentele relevante”. Laboratorul stației Tiangong este proiectat să susțină echipaje de șase persoane doar pentru perioade scurte, iar misiunile de durată sunt concepute pentru trei astronauți.

Oficialii chinezi au declarat în weekend că programul de lansare al navei Shenzhou 22 va fi avansat de urgență și că, în loc să transporte astronauți, aceasta va livra alimente proaspete și echipamente pentru a susține echipajul de trei oameni aflat pe stația Tiangong. Oficialii au admis că modificarea de program a fost făcută din cauza riscurilor la adresa siguranței celor trei taikonauți rămași la bord.

Cu toate acestea, odată ce Shenzhou 22 va andoca la stația Tiangong, planul este ca taikonauții rămași la bord să își încheie misiunea planificată și să revină pe Pământ în aprilie 2026.

Zhang Hongzhang (stânga), Wu Fei (centru) și Zhang Lu, cei 3 taikonauți rămași la bordul stației spațiale Tiangong, FOTO: IMAGO / Imago Stock and People / Profimedia Images

Modificările din programul de revenire și nava avariată rămasă pe stația Tiangong ilustrează din nou riscurile reprezentate de deșeurile spațiale, în special fragmentele microscopice care scapă detectării de către telescoapele și radarele de urmărire.

O particulă minusculă de resturi spațiale, care călătorește cu câțiva kilometri pe secundă, poate provoca pagube serioase. Echipajele de pe stația Tiangong au ieșit în spațiu de mai multe ori în ultimii ani pentru a instala scuturi împotriva resturilor spațiale și a proteja complexul orbital.

„Explorarea spațiului nu a fost niciodată ușoară pentru omenire”, a declarat Chen Dong, comandantul misiunii care a revenit vineri pe Pământ, citat de presa de stat de la Beijing.