Taikonauții Chinei care au rămas blocați pe orbită mai bine de o săptămână din cauza unui impact în spațiu au aterizat în Mongolia

Capsula cu care taikonauții chinezi au revenit pe Pământ a aterizat în Mongolia, FOTO: Wang Jiangbo / Xinhua News / Profimedia Images

Trei taikonauți, termenul sub care sunt cunoscuți astronauții Chinei, au aterizat înapoi pe Pământ vineri după-amiază după ce au rămas blocați la bordul stației spațiale chineze Tiangong din data de 5 noiembrie, în urma impactului cu deșeuri spațiale, transmite radiodifuzorul național CCTV, citat de Reuters.

Agenția spațială pentru zboruri cu echipaj uman a Chinei (CMSA) a dezvăluit pentru prima dată vineri detalii despre avarierea provocată de deșeurile spațiale, afirmând că au fost găsite „fisuri microscopice” într-un mic hublou al capsulei de întoarcere a navei spațiale Shenzhou-20.

„Capsula nu îndeplinește cerințele de siguranță pentru o revenire cu echipaj, Shenzhou-20 va rămâne pe orbită și va efectua experimente relevante”, a transmis agenția într-o declarație.

Astronauții trebuiau să revină pe Pământ în urmă cu nouă zile, după ce au încheiat o misiune de șase luni pe stația spațială permanent locuită a Chinei, Tiangong, când fisura a fost descoperită.

CMSA a anunțat că echipajul a părăsit Tiangong la bordul unei alte nave, Shenzhou-21, și a aterizat la situl de la Dongfeng, în regiunea autonomă a Mongoliei Interioare, în nordul Chinei.

Misiunea a început în aprilie și a decurs fără probleme până când incidentul cu deșeurile spațiale a forțat amânarea revenirii navei Shenzhou-20.

Amânarea, deși de doar nouă zile, a fost extrem de neobișnuită pentru un program care a funcționat impecabil și care în ultimul an a atins noi repere, inclusiv trimiterea în spațiu a primilor astronauți născuți în anii 1990, un record mondial la o activitate extravehiculară și planuri de a trimite anul viitor primul astronaut străin, din Pakistan, pe stația spațială Tiangong.

Cei 3 taikonauți ai misiunii Shenzhou 20 a Chinei – Wang Jie (stânga), Chen Zhongrui (centru) și Chen Dong – salută publicul pe 24 aprilie, înainte să decoleze spre stația spațială Tiangong, FOTO: Han Qiyang / Xinhua News / Profimedia Images

Blocarea taikonauților pe stația spațială a creat și o altă problemă logistică

Fiecare misiune Shenzhou pe Tiangong se încheie cu o predare de ștafetă: echipajul care pleacă îi întâmpină pe membrii noului echipaj care vor prelua operarea stației spațiale. În perioada de predare de câteva zile, două nave Shenzhou sunt andocate la stație.

Programul spațial cu echipaj al Chinei trebuie acum să facă față unei alte provocări logistice – cum să aducă acasă echipajul nou-sosit al stației în caz de urgență. Nava Shenzhou-21 și echipajul ei de trei persoane au ajuns la Tiangong acum două săptămâni.

Însă, odată cu plecarea echipajului Shenzhou-20 la bordul navei Shenzhou-21, stația spațială chineză se află momentan fără o navă aptă de zbor, ceea ce înseamnă că echipajul Shenzhou-21, aflat acum acolo, rămâne blocat în spațiu până la sosirea unui vehicul de înlocuire.

Conform protocoalelor de siguranță ale Chinei, atunci când astronauții nu pot fi readuși pe Pământ în siguranță din cauza unei defecțiuni, o navă de salvare fără echipaj este lansată de la sol pentru a-i readuce.

CMSA a anunțat că nava Shenzhou-22 va fi lansată „la un moment oportun în viitor”.

Pericolul reprezentat de deșeurile spațiale e tot mai accentuat

Avarierea navei spațiale chineze evidențiază provocarea în creștere reprezentată de „gunoiul spațial” pentru explorarea spațiului.

„Din cauza creșterii accentuate a resturilor orbitale, probabilitatea ca navele spațiale și stațiile spațiale ale tuturor țărilor să fie avariate a crescut semnificativ”, a declarat pentru Reuters Igor Marinin, membru al Academiei Ruse de Cosmonautică din Moscova.

Deși acesta este primul incident cunoscut legat de resturi spațiale pentru o misiune Shenzhou, deșeurile din spațiu au complicat și în trecut misiuni către Stația Spațială Internațională (ISS), laboratorul științific vechi de 25 de ani condus de Statele Unite și Rusia.

Capsulele SpaceX folosite de NASA pentru a transporta astronauți la ISS au trebuit să evite bucăți de deșeuri spațiale în timpul zborului, iar stația însăși, de dimensiunea unui teren de fotbal, a efectuat mai multe manevre pentru a se feri de astfel de obiecte.

Dezintegrarea sateliților vechi, nefuncționali, incidentele cu cei activi și testele de arme anti-satelit pot crea câmpuri uriașe de resturi care rămân pe orbită ani întregi.

Dezintegrarea bruscă a unui satelit rusesc vechi, anul trecut, a generat cel puțin 180 de fragmente detectabile, forțând astronauții de pe ISS să se pregătească pentru evacuare. O treaptă de rachetă chineză, epuizată, a produs aproape 1.000 de bucăți de resturi mai târziu în același an, după ce ar fi intrat în coliziune cu resturi existente.