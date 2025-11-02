Sari direct la conținut
Ce spune Nicuşor Dan despre cererea lui George Simion pentru pază SPP

Nicușor Dan. Sursă foto: David Leonard Bularca / Hotnews.ro

Președintele Nicușor Dan a comentat duminică solicitarea făcute de liderul AUR, George Simion, pentru pază din partea SPP, după ce acesta a reclamat că a primit zeci de amenințări, iar sediul central al partidului a fost vandalizat.

Dan a fost întrebat dacă ar trebui să fie aprobată această cerere în CSAT, în condițiile în care deputatul liberal Alexandru Muraru a cerut să îi fie respinsă solicitarea.

„Nu am mers în detaliu cu acestă chestiune. În ceea ce privește lideri de partide este o decizie a Serviciului de Protecție și Pază. Pentru orice fel de lider politic, pentru orice fel de tensiune este bine să există o protecție pentru că suntem într-o democrație și lucrurile cu cât sunt mai puțin tensionate, cu atât e mai bine”, a declarat șeful statului jurnaliștilor prezenți la lansarea oficială a candidaturii lui Cătălin Drulă din partea USR la Primăria Capitalei.

Președintele AUR a solicitat vineri Serviciului de Protecție și Pază (SPP) să asigure protecția sa, a familiei sale și a colegilor din conducerea partidului.

A doua zi, Simion a spus că vă beneficia de pază din partea SPP. Liderul AUR l-a numit „păduche” pe deputatul PNL Alexandru Muraru, care ceruse să nu îi fie acceptată cererea de a avea protecție din partea SPP.

Simion l-a criticat și pe Vasile Bănescu, care îl ironizase pentru această solicitare. Liderul AUR a spus despre membrul CNA că este un „anti român” care „și-a găsit un culcuș cald și cenzurează opiniile, atât de la televiziuni, cât și pe internet, la Consiliul Național al Audiovizualului”.

