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Nicușor Dan Foto: Administrația Prezidențială
Opinii /

Ce ştie Nicuşor Dan şi nu ştim noi despre Lucian Pahonţu

Reporter special, realizator Hotspot

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Președintele îl apără pe șeful Serviciului de Protecţie şi Pază și așteaptă o mână de ajutor. Din informațiile pe care le am, această mână va veni și se va întâmpla repede. 

  • Laurențiu Ungureanu este unul dintre jurnaliștii HotNews acreditați la instituția prezidențială.
  • El povestește câteva dintre momentele întâlnirilor cu Lucian Pahonțu, cel care a fost șeful echipei SPP în deplasările internaționale în mandatele Băsescu, Iohannis și Dan.

Promisiunile lui Nicușor Dan, în general, seamănă cu cele pe care ni le facem când mergem pe munte. Sunt autoamăgiri transmise și colegilor de drumeție. În cazul președintelui, e vorba de un popor. Îți spui că urcușul mai durează o oră, dar te aștepți la o oră și jumătate. Numai că, în realitate, durează aproape 4 ore. 