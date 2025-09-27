Ce suprafață din Ucraina susține Moscova că a cucerit în acest an

Rusia a revendicat sâmbătă capturarea a trei sate din estul Ucrainei, unde forțele Moscovei au avansat, relatează AFP, conform Agerpres.



Armata rusă a anunțat, într-un comunicat, că a capturat localitățile Derilove și Maiske din regiunea Donețk, precum și Stepove din regiunea Dnipropetrovsk.



Forțele ruse câștigă treptat teren în luptele aprige din regiunile devastate din estul Ucrainei. Moscova a capturat aproximativ 0,8% din suprafața totală a Ucrainei de la începutul anului, susține Ministerul rus al Apărării.



Ucraina a anunțat, de asemenea, că o persoană a fost ucisă și alte 12 rănite într-un atac aerian rusesc din cursul nopții în regiunea Herson din sud-estul țării, adăugând că un alt atac a avariat căi ferate din regiunea vecină Odesa.



Moscova a declarat că o rafinărie de petrol din regiunea rusă Ciuvașia și-a suspendat operațiunile după un atac cu drone ucrainene în spatele liniei frontului.



Ca răspuns la atacuri, Ucraina vizează în mod regulat industriile militare și complexurile energetice rusești, inclusiv rafinăriile de petrol.



Încercările diplomatice de a pune capăt conflictului, care se apropie acum de al patrulea an, au eșuat, în contextul în care președintele american Donald Trump a sugerat că Ucraina ar putea reuși să-și recupereze întreg teritoriul de la Rusia, care și-a afirmat hotărârea de a continua ofensiva.