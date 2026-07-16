Ce susține primarul PSD care a înjurat-o pe Emilia Șercan

Un comentariu care începe cu „să moară mă-ta…” a atras atenția urmăritorilor paginii de Facebook a Emiliei Șercan. Nu este primul comentariu jignitor sau amenințător pe care îl primește jurnalista care a descoperit zeci de cazuri de plagiat în lucrările academice ale politicienilor. De data aceasta, însă, injuria vine de la un primar: Sorin Sandu, din partea PSD Dolj.

Jurnalista i-a răspuns scurt: „Sorin Sandu, mama mea este moartă. Să vă fie rușine, rușine de să nu vă vină să vă priviți în oglindă!”

HotNews a verificat dacă într-adevăr primarul Sandu este cel care a scris. El este. Redăm răspunsul mai jos, alături de reacția PSD.

„Să moară mă-ta… DIICOT-ul nu are voie să răspundă, ci doar să încaseze…”, este comentariul publicat semnat cu numele Sorin Sandu, edilul din comuna Călărași, județul Dolj, pe pagina de Facebook a Emiliei Șercan.

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Primarul PSD: „Nu e o amenințare cu moartea”

Contactat de HotNews, primarul PSD a confirmat că el a postat. El consideră că nu a făcut nimic greșit.

„«Să moară mă-ta» este o figură argotică. Este o exclamație. Nu am jignit-o pe doamna Șercan”, afirmă Sorin Sandu.

Întrebat dacă a luat în considerare faptul că jurnalista de investigație a fost victima unor repetate amenințări cu moartea înainte să lase acel comentariu, primarul a răspuns:

„Să mă cheme în judecată. Nu e amenințare cu moartea. Dacă un manelist folosește «să moară mama», nu este o problemă. Dacă primea o amenințare cu moartea, o primea de la un primar? Dumneaei a ales să-și asmută hoardele de mii de oameni pe pagina mea fix de ziua nepotului”, a declarat primarul în discuția cu HotNews.

Postarea la care Sorin Sandu spune că a fost înjurat de mii de susținători ai Emiliei Șercan are, la ora publicării acestui articol, 387 de comentarii. Printre urările de „la mulți ani” pentru nepotul său, sunt și utilizatori Facebook care au atașat capturi cu schimbul de replici dintre primar și jurnalistă. Alții îi adresează jigniri, precum „analfabet escroc PSD”.

Discuția a pornit de la gluma lansată de DIICOT la adresa ministrului Pîslaru

Înjurătura adresată de primar Emiliei Șercan a venit ca reacție la o postare publicată miercuri, 15 iulie, în care jurnalista de investigație a criticat ironia de pe pagina oficială de Facebook a DIICOT la adresa ministrului Pîslaru, în ziua unor percheziții desfășurate într-un dosar privind fraude cu pensii.

„Reacția vine ca urmare a decredibilizării DIICOT, care asigură siguranța cetățeanului. Să vorbim despre instituție, doar pentru un răspuns dat într-o speță, cum că DIICOT reprezintă o problemă… nu face doamna Șercan decât să intre în corul celor care decredibilizează justiția”, a motivat primarul apelul său la sintagma „să moară mă-ta”, adresată jurnalistei.

În discuția cu HotNews, primarul a atacat și investigațiile ei Emiliei Șercan, acuzând-o de subiectivism.

„N-am nimic cu dumneaei, dar l-a găsit pe Ciucă plagiator doar când urma să devină prim-ministru și nu atunci când era pe câmpul de luptă. Am tot observat la dumneaei tendințe de subiectivism”, a adăugat primarul.

HotNews a cerut un punct de vedere și din partea Emiliei Șercan cu privire la acuzațiile alesului local. „Nu pot să comentez mojicia și lipsa de educație”, a declarat jurnalista.

Antecedentele primarului din Dolj: „f*-ti c*r* ma-tii”

Primarul a lăsat un comentariu injurios și pe pagina de Facebook economistului Andrei Caramitru. Tot în secțiunea de comentarii a unei postări, Sorin Sandu apelează la formule de tipul „lepra de ta-tu”. Îl înjură și pe Andrei Caramitru: „f*-ti c*r* ma-tii”.

Primarul PSD a lăsat un comentariu similar și la o postare a vloggerului ZMENTA despre explozia dronei din portul Constanța. „să-mi b*g caru-n m*-ta de ling*u…”, a fost alăturarea de cuvinte aleasă de Sorin Sandu.

Jurnaliștii HotNews au solicitat Partidului Social Democrat precizări cu privire la măsurile pe care le vor lua în cazul comportamentului online al alesului local.

„PSD nu încurajează folosirea unui limbaj injurios în spațiul public, însă nu am văzut atitudini similare când adversarii noștri politici foloseau vulgarități grosolane la adresa PSD spunând că exprimă un crez politic”, se arată în răspunsul partidului pentru HotNews.

Amenințările la adresa Emiliei Șercan, în atenția autorităților internaționale

De-a lungul anilor, Emilia Șercan a publicat dovada plagiatului în cazul multor premieri și miniștri. Printre ei se numără și liberalul Nicolae Ciucă, în cazul căruia Sorin Sandu o acuză pe jurnalistă că a dat dovadă de subiectivism. În 2022, ca urmare a publicării investigației despre teza lui Ciucă de doctorat, împotriva ei a fost orchestrată o operațiune de kompromat care a ajuns și în atenția OSCE. Nu era însă primul caz în care jurnalista a fost amenințată. În 2019, Șercan a fost amenintață cu moartea și de șefii Academiei de Poliție, care au fost condamnați definitiv pentru fapta de instigare la șantaj.

Cel mai recent caz de înalt demnitar depistat cu o lucrare academică plagiată este fostul ministru PSD al Justiției Radu Marinescu. În prima reacție publică după publicarea articolului PressOne, PSD a atacat-o dur pe jurnalistă și a acuzat-o de „manevră josnică”.