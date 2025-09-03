Ce tancuri a trimis România Ucrainei. Chiar au văzut T-55 sau TR-85M1 Bizonul frontul ucrainean?

România a păstrat multă vreme secretul asupra datelor referitoare la ajutorul acordat Ucrainei în domeniul apărării, ceea ce a dus în cele din urmă la critici și a determinat o mișcare privind transparentizarea ajutorului militar, relatează Defense Express.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat recent, într-un interviu acordat Euronews, că ministerul său va cere desecretizarea ajutorului militar oferit de România Ucrainei.

„Eu personal sunt pentru transparență. Aș transparentiza mâine dacă aș putea eu. Trebuie să am o discuție și trebuie să fie tot o discuție prin CSAT prin care să decidem desecretizarea hotărârilor de Guvern, că de fapt despre asta este vorba”, declara pe 26 august ministrul Apărării, pentru Euronews.

La începutul acestui an, livrările de arme de la București la Kiev erau clasificate (cu excepția sistemelor Patriot), iar toate informațiile privind armele transferate se bazau pe fotografii sau videoclipuri din surse deschise care arătau armele aflate în posesia forțelor ucrainene.

În cele din urmă, România a recunoscut că această abordare era uneori dăunătoare.

În același interviu, ministrul Ionuţ Moşteanu a dezvăluit faptul că România a acordat peste 20 de tranşe de ajutoare militare Ucrainei.

„Am trimis acolo ce aveau nevoie și ce aveam și noi disponibil aici: de la gloanțe și căști până la tancuri și rachete Patriot, ca să simplific așa lucrurile”, a spus Moșteanu.

Dar la ce s-a referit mai exact ministrul Apărării când a afirmat că s-au trimis Ucrainei inclusiv tancuri?

Tancurile din dotarea armatei române

Conform publicației Defence Romania, este greu de crezut faptul că au fost donate Ucrainei tancuri, din moment ce România, cel puțin pe hârtie, nu are excedent de tancuri.

În prezent, armata României dispune de cinci batalioane de tancuri, dintre care trei sunt echipate cu tancuri T-55, iar celelalte două cu TR-85 și TR-85M1 Bizonul. Având în vedere că tancurile Abrams vor sosi abia anul viitor, este puțin probabil ca armata română să considere vreunul dintre vehiculele sale ca fiind în plus.

În ceea ce privește tancurile T-72, acestea au fost scoase din uz acum 20 de ani, astfel încât probabil pot fi utile doar pentru piese de schimb.

Cel mai probabil, ministrul Ionuț Moșteanu s-a referit la blindate românești de tip TAB-71, și nu la tancuri, care au fost observate pe frontul ucrainean, notează sursa citată.